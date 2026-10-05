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Кремъл заяви, че Украйна ще си плати

Над 51% от руските нефтопреработвателни мощности са били извадени от строя

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 19:00
Кремъл заяви, че Украйна ще си плати
Източник: БТА

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии, предаде "Ройтерс".

Песков коментира по този начин неотдавнашното интервю на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че Украйна ще увеличи ударите си по руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари на Москва.

Припомяме, че над 51% от руските нефтопреработвателни мощности са били извадени от строя в резултат на украинските далекобойни удари. Това съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от "Укринформ".

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По думите му оценката е направена от разузнавателните и аналитичните звена на Генералния щаб и Министерството на отбраната в Киев след анализ на резултатите от извършените удари. Хмара определи действията като планомерна и системна кампания, насочена към ограничаване на руския военен и икономически потенциал.

Според украинското военно министерство в последно време са били поразени нефтопреработвателни предприятия в Москва, Ярославъл, Перм, Илски, Саратов и Сизран. Сред атакуваните обекти са също "Киришинефтеоргсинтез" и рафинерията в Уст Луга.

Далекобойните дронове са сред приоритетите на украинското Министерство на отбраната. Според „Укринформ“ през тази година Украйна е утроила производството и покупките на такива системи и планира допълнително да разшири възможностите си за удари по цели в Русия.

Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Киев възнамерява да засили атаките срещу руските петролни рафинерии в отговор на засилените руски удари срещу гражданската инфраструктура на Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Русия война Украйна
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