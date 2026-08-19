Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

Т върди се, че Брайън Хикерсън е изпратил заплашително съобщение с текст „Време е за война“ до Хейдън Пенетиър след ареста си за домашно насилие през февруари 2020 г.

Според документи, получени от TMZ във връзка с наказателното дело срещу Хикерсън, той е изпратил на звездата от сериала „Герои“ поредица от зловещи съобщения след задържането си в Уайоминг на 14 февруари. Обвинението тогава бе, че е ударил актрисата с юмрук по време на престой в имот под наем.

Hayden Panettiere's boyfriend Brian Hickerson allegedly sent threatening texts after 2020 arrest https://t.co/pEvft7Njg1 pic.twitter.com/CrjWETNLBF — California Post (@californiapost) August 19, 2026

Още тогава органите на реда отбелязаха, че Хикерсън е бил във видимо нетрезво състояние и се е заключил извън сградата.

В декларацията за вероятна причина за инцидента са приложени екранни снимки с пропуснати обаждания и съобщения. От тях се вижда, че въпреки съдебната заповед за ограничение, той пише на Пенетиър: „Време е за война, предполагам“.

В друг текстов разговор той заявява: „След като Уайоминг и Лос Анджелис приключат, видеоклиповете също ще изчезнат.“

Според TMZ, следващо съобщение гласи: „Дори да лежа в затвора десет години, всичко, което е скрито в чужбина при моите хора, ще излезе наяве в момента, в който стъпя вътре. Това само ще съсипе твоето име, докато моето ще се изчисти. И тогава на кой всъщност ще му пука?“

Хикерсън е писал още на бившата звезда: „Кажи нещо, Хейд, за да не се налага да се защитавам и да започна да пращам имейли на хората, за да се подготвят.“

„Мислех, че правните му проблеми ще изчезнат с магическа пръчка... трябва да измислим нещо, приятел“, гласи друго негово съобщение, цитирано от медиите.

Hayden Panettiere and Brian Hickerson had ‘dark’ energy on movie set last year, director recalls https://t.co/J2miDtDlnD pic.twitter.com/n67Xb409Ay — New York Post (@nypost) August 19, 2026

Властите посочват, че текстовете са пряко доказателство за опит за застрашаване и натиск върху актрисата от „Нашвил“, за да оттегли обвиненията. В едно от съобщенията си той директно казва: „Много е просто, това е лесно решение между мен и теб. Трябва да направиш само едно обаждане.“

„Не искам да влизам в съда заради теб“, добавя той. „Аз ще се справя добре в съда, повярвай ми, но това го правя заради теб.“

Въпреки че първоначално Хикерсън бе осъден на една година затвор, присъдата му бе заменена с пробация.

Три дни преди смъртта на Пенетиър, съдът отхвърли искането на Хикерсън за заличаване на миналите му обвинения в тежки престъпления и преквалифицирането им в по-леки провинения.

Хикерсън, който не се призна за виновен по две обвинения за причиняване на телесна повреда на партньор след арест в Лос Анджелис през юли 2020 г., беше с общо осем повдигнати обвинения от април 2021 г. Те произтичат от поредица инциденти през май 2019 г. и януари 2020 г., свързани със звездата от филма „Писък“.

Според документи, получени от Page Six, съдът е отхвърлил молбата му на заседание на 13 август - въпреки че той твърди, че е изпълнил условията на пробацията си. Това е втори отказ, след като аналогично искане бе отхвърлено и през юли 2025 г.

През 2021 г. Хикерсън бе осъден на 45 дни в окръжен затвор, четири години официална пробация, 52 задължителни курса срещу домашно насилие и петгодишна ограничителна заповед. Приспаднати му бяха 12 дни от предварителния арест и той излежа общо 33 дни в Централния мъжки затвор в Лос Анджелис.

Първият арест на Хикерсън в Лос Анджелис през май 2019 г. - около година след началото на връзката му с номинираната за „Златен глобус“ актриса - бе свален от съда през септември същата година.

Двамата започнаха бурните си и нестабилни отношения през 2018 г. Неотдавна те възобновиха контакта си, преди актрисата от „Спомнете си титаните“ да бъде намерена в безсъзнание от брата на Брайън - Зак Хикерсън, в луксозен комплекс в Грийнвил, Южна Каролина.

Според TMZ източници, близки до случая, потвърждават, че Брайън е спал в съседна стая, когато Зак е влязъл в жилището и е открил Пенетиър неотзивчива на стол в хола. Братята са били с нея в момента на смъртта ѝ. Тя си отиде едва на 36-годишна възраст.

Въпреки бързата реакция на спешните екипи и опитите за реанимация, Пенетиър е обявена за мъртва на място. Според аудиозапис от спешния телефон 911 става дума за вероятна свръхдоза. На мястото е открит и Наркан - медикамент, използван за блокиране ефекта на опиоидите.

Inside Hayden Panettiere’s boyfriend Brian Hickerson’s money troubles after domestic violence arrests https://t.co/YX5JZpDTte pic.twitter.com/87FsErdlUN — New York Post (@nypost) August 19, 2026

В изявление пред NBC News майката на Пенетиър, Лесли Вогел, отправи остри критики към Брайън: „Този човек, от когото се опитвахме да я отървем от толкова време, беше с нея до самия край. И това беше Брайън Хикерсън“, заявява тя, допълвайки, че дъщеря ѝ е била изключително талантлива.

„Мисля, че за младите хора, израстващи в развлекателната индустрия, това е постоянна борба. Индустрията е трудна и за съжаление не е необичайно да тръгнат по грешен път“, допълва Вогел.

Въпреки че актрисата описа токсичните си отношения с Брайън в наскоро издадената си мемоарна книга „Това съм аз: Разплата“, нейни близки разкриват пред Page Six, че тя е пазила в тайна подновените си отношения с него преди фаталния си край.

„Ако Брайън отново се е появил в живота ѝ, тя го е крила, защото не споделяше това с приятелите си“, разкрива вътрешен източник. „Когато си преминал през толкова мрачни периоди с някого и си говорил за това, след това изпитваш срам да се върнеш при същия човек. Вероятно затова премълчаваше пред нас.“, добавя той.