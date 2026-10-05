МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

Н ад 100 урока, учебни проекти и ресурси за обучение по STEM и изкуствен интелект вече са достъпни безплатно за учителите в цялата страна чрез платформата sfi.mon.bg. Съдържанието е част от световно признатите образователни програми на Intel „Умения за иновации“ (Skills for Innovation) и „Изкуствен интелект за младежи“ (AI for Youth), които достигат до българските училища в резултат на меморандум за сътрудничество между Министерството на образованието и науката и технологичната компания.

„Tази платформа е една основа, с която всеки преподавател и ученик може да открие подхода за себе си“, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при представянето на портала в Националния STEM център. Той посочи, че STEM кабинетите, които бяха създадени в българските училища, трябва да бъдат наситени със съдържание. Един от инструментите за това е осигуряването на такива образователни ресурси и допълнителното обучение на учителите, за което МОН разчита изключително много на Националния STEM център.

Въвеждат изкуствен интелект в училищата в България

„Трябва да се възползваме от съвременните технологии, но да не пренебрегваме и същинския процес на обучение“, каза министър Вълчев. По думите му опитът от времето на Ковид е показал необходимостта от баланс между използването на технологиите и традиционните форми на обучение. „Надявам се в следващите години заедно да намерим този толкова необходим баланс, така че изкуственият интелект да може да бъде адаптиран към индивидуалните потребности на всеки един ученик“, каза още проф. Вълчев.

Образователните ресурси в платформата са адаптирани за използване в българските училища от Център за творческо обучение – партньор на Intel в България. Неговият управител д-р Александър Ангелов посочи, че създаването на ресурсите е световна инициатива, а в разработването им участват международни екипи от учени и експерти.

Учебните материали са предназначени за ученици от 3. до 12. клас и включват презентации, работни файлове и ръководства за учителя. Те могат да се използват за проектно базирано обучение с технологии, както и при създаването на нови учебни предмети и интердисциплинарни модули в STEM кабинети и лаборатории по изкуствен интелект. Учителите могат да получат достъп до ресурсите чрез своята електронна поща в edu.mon.bg или чрез домейна на училището си. Ресурсите вече са внедрени пилотно в 86 училища в страната, като в България вече има и 6 официални "Skills for Innovation" училища. По време на представянето учители споделиха своя реален опит от практиката. Във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ (София) беше създадена първата AI лаборатория, където 11-класници дигитално визуализират събития от Априлското въстание и изследват микроорганизми във водни проби. В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ (Хасково) учениците проектират устойчиви градове, в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ (Пловдив) проектът „Фалшиви новини ли?“ развива критичното им мислене, а в ПГХХТ (Пазарджик) осмокласници и деветокласници обединяват философия, биология, математика и химия за създаването на наръчник и приложение за здравословен калориен прием.

Вълчев: Учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект, а той да помага на учителите

Програмата „Умения за иновации“ е насочена към развитието на STEM и дигитални умения, като сред темите са роботика и програмиране, медийна грамотност, екология и устойчивост, както и хуманитарни и социални науки. „Изкуствен интелект за младежи“ развива знания и умения чрез практически приложения и учебни проекти в области като обработване на данни, естествени езици, компютърно зрение, роботика и програмиране и генеративен изкуствен интелект.

„България пише бъдещето на образованието и вече е лидер в Европа по дигитална готовност. Чрез новата платформа и съдържанието, подготвено за 2200-те STEM центъра и AI лаборатории, даваме на българските ученици ключовата дигитална грамотност, от която се нуждаят“, заяви Луиджи Песина, директор „Продажби глобално образование“ в Intel, който се включи в представянето на платформата с видеообръщение.

На събитието присъстваха директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров, началникът на Регионалното управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова, училищни директори и учители.