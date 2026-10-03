България

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Бившият премиер и монарх е получил лична покана, но поради натоварен график и кратко известие не е успял да се завърне в София

3 октомври 2026, 18:38
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Източник: БГНЕС

Б ившият цар на България и бивш министър-председател Симеон Сакскобургготски е бил лично поканен да присъства на официалната церемония по пренасянето на тленните останки на цар Самуил. Той обаче не е успял да се завърне в София навреме, тъй като в момента се намира в чужбина с предварително планиран график.

Това съобщиха от неговия пресцентър във Фейсбук пост във връзка с множеството медийни и обществени запитвания относно отсъствието му от историческото събитие.

От екипа на Сакскобургготски поясниха, че въпреки своите 89 години той продължава да има изключително динамична програма зад граница. Допълнителен фактор за отсъствието му е и фактът, че официалното известие за провеждането на церемонията е постъпило едва във вторник привечер, което е направило пълната промяна на международните му ангажименти практически невъзможна.

 

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