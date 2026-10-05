Свят

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Първите токсикологични тестове отчитат наличие на пропофол в организма на Йоргос Мазонакис. Нови свидетелства и текстови съобщения между хипнотерапевта и обвиняемата лекарка разкриват смущаващи подробности около фаталния инцидент

Стела Христова Стела Христова

5 октомври 2026, 14:54
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П ървите резултати от токсикологичните изследвания показват, че на Йоргос Мазонакис е било приложено веществото пропофол, използвано за анестезия и седация, съобщи телевизия MEGA. Пълните резултати от компетентната токсикологична лаборатория на Солунския университет се очакват в края на седмицата. Според съобщеното, лабораторията е поискала допълнителна проба, за да извърши количествен анализ на откритите вещества.

Хистологичните изследвания вече се анализират детайлно под микроскоп, тъй като е открита специфична находка в сърцето на изпълнителя.

Според телевизия MEGA целта е да се определи кога точно се е появил този проблем и дали може да бъде свързан с процедурите, предшестващи смъртта му, включително хидротерапията през критичния период преди 9 септември.

  • Противоотровата, опроверженията и свидетелствата, които утежняват положението на лекарката

Припомня се, че 56-годишната обвиняема лекарка твърди, че не е прилагала никакви медикаменти, но последващите изявления на служители от клиниката на улица „Карнеаду“ противоречат на думите ѝ.

По-конкретно, медицинската сестра в клиниката свидетелства, че лекарката я е помолила да се свърже с анестезиолог и да попита дали съществува антидот за пропофол. Телефонният разговор е потвърден от анестезиолога, който е приел обаждането и е уточнил, че я е информирал, че за това вещество няма противоотрова.

Същевременно, според информация от разкриването на телефонната тайна, в интернет е било извършено търсене за противоотрова на пропофол.

  • Предстоят нови свидетелски показания

Очакват се нови свидетелски показания по делото за смъртта на Йоргос Мазонакис през следващата седмица, съобщи ERT.

До момента 9 души са дали показания, а властите смятат, че в клиниката е имало и други хора, които все още не са разпитани.

Нови доказателства могат да произлязат и от свалянето на защитата на телефонните комуникации на шест устройства, както и от проверката на търсенията в интернет и приложенията.

  • Съобщенията от хипнотерапевта до лекарката

Важна нова информация за обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис в клиниката в Колонаки бе предоставена от показанията на хипнотерапевта пред следователя. 62-годишният мъж потвърди, че е уредил срещата на обвиняемата лекарка с изпълнителя и че е сътрудничил с нея. Отговорът на лекарката на въпроса защо не е придружила Мазонакис до болницата обаче е бил изненадващ: „Имам друг клиент“.

56-годишната лекарка от Колонаки е била сдържана в отговорите си на съобщенията, изпратени ѝ след колапса на Йоргос Мазонакис, се казва в показанията на свидетеля.

„В пет без десет изпратих съобщение: „Добре ли е Йоргос?“. Не получих отговор, затова се обадих. Д-р Г. ми каза, че спешната помощ е дошла и е взела Мазонакис. Попитах я защо не е отишла с него в линейката, а тя ми каза, че има клиент. Когато говорихме по телефона, беше спокойна и по нищо не ми даде да разбера за сериозността на ситуацията“, заявява хипнотерапевтът. Той потвърди, че е получил и съобщение със снимка на Йоргос Мазонакис по време на процедура по плазмафереза.

„Засегна ме фактът, че ми изпрати снимка на пациента без видимо негово съгласие - очите му бяха затворени, а кракът му изглеждаше отпуснат“, добавя той.

Обвиняемата лекарка, с която певецът се познавал отдавна, го е описала пред хипнотерапевта като „капризен“. Както самият той посочва, изпълнителят му е споделил, че е преминавал през хидротерапия в клиниката на улица „Карнеаду“ в периода от 2015 до 2021 г. Хипнотерапевтът го описва като сърдечен човек, но силно натоварен психически.

„Мазонакис беше много сърдечен и ми изрази радостта си, че се запознаваме. Разбрах, че изпитва дълбока душевна болка и чувства, че всички се възползват от него. Очите му бяха бистри и той ми стисна ръката. В този момент ми направи впечатление на физически здрав човек“, казва свидетелят.

Хипнотерапевтът потвърди, че работи съвместно с арестуваната лекарка, провеждайки сеанси във втория ѝ кабинет на улица „Патриарх Йоаким“ в Колонаки. Няколко часа преди посещението на Мазонакис на улица „Карнеаду“ самият той е преглеждал клиент във втория кабинет, като същевременно отрича да е искал комисиона за плазмаферезата на певеца.

Редактор: Стела Христова
Йоргос Мазонакис Пропофол Разследване Обвиняема лекарка Токсикологични изследвания Свидетелски показания Противоотрова
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