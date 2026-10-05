Турция и Пакистан пращат войски в Саудитска Арабия

Т урция и Пакистан ще извършат „бързо разполагане“ на военни сили в Саудитска Арабия като част от нов съюз за взаимна отбрана, съобщиха трите държави, на фона на засилващите се атаки на хутите от Йемен срещу кралството, предаде АФП.

През август трите страни подписаха в Мека споразумение за съвместна отбрана, с което се ангажираха да си оказват помощ, ако някоя от тях бъде атакувана. Пактът обединява втората по численост армия в НАТО – турската, единствената ядрена сила в ислямския свят – Пакистан, и водещата държава от Персийския залив – Саудитска Арабия.

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Представители на трите държави проведоха извънредна среща в Рияд, на която обсъдиха последните атаки срещу Саудитска Арабия, по-специално тези срещу свещените градове Мека и Медина. В изявлението не бяха посочени поименно подкрепяните от Иран хути.

Трите държави „потвърдиха категоричното си отхвърляне на всякаква атака или заплаха срещу сигурността и териториалната цялост на Кралството“, се посочва в съвместното изявление. Те също така се договориха „незабавно да пристъпят към практическото изпълнение на ангажиментите за колективна отбрана и да предприемат необходимите мерки за осигуряване на договорените военни сили и способности и за гарантиране на бързото им разполагане в Кралството“.

В изявлението не се уточнява каква точно ще бъде ролята на военнослужещите след пристигането им в Саудитска Арабия.

Пакистан: Нови атаки срещу Мека биха били „червена линия“

Кралството е подложено на многократни атаки от хутите, насочени срещу градове, петролна инфраструктура и плавателни съдове, откакто гражданската война в Йемен отново се разпали през юли.

През септември групировката започна нова офанзива и завзе значителни територии от подкрепяното от Саудитска Арабия правителство на Йемен. В понеделник правителствените сили започнаха контраофанзива с подкрепата на Рияд, целяща да си върнат контрола над всички територии, държани от хутите, някои от които са под техен контрол повече от десетилетие.