Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху покани в Израел като специален гост индийския капитан на самолет на „Флайдубай“, летящ към Тел Авив, който успя да отвори вратата на пилотската кабина, след като беше нападнат от втория пилот, предаде АФП. Действията му позволиха на пътници и членове на екипажа да влязат в кабината и да обезвредят нападателя.

„Вие сте истински герой на смелите народи на Индия и Израел и сте герой на целия свят“, заяви Нетаняху във видеозапис от телефонния си разговор с капитан Смит Мачхар, разпространен от кабинета на израелския премиер.

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полет от Дубай за Тел Авив. Според данните от разследването вторият пилот е нападнал Мачхар, при което самолетът е загубил рязко височина. Въпреки сериозните си наранявания капитанът е успял да отвори вратата на пилотската кабина, което е позволило на пътници да се намесят. Самолетът впоследствие е извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.