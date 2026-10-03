Свят

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Израелският премиер благодари лично на индийския пилот за храбростта му по време на полета от Дубай за Тел Авив

3 октомври 2026, 22:10
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Източник: Getty

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху покани в Израел като специален гост индийския капитан на самолет на „Флайдубай“, летящ към Тел Авив, който успя да отвори вратата на пилотската кабина, след като беше нападнат от втория пилот, предаде АФП. Действията му позволиха на пътници и членове на екипажа да влязат в кабината и да обезвредят нападателя.

„Вие сте истински герой на смелите народи на Индия и Израел и сте герой на целия свят“, заяви Нетаняху във видеозапис от телефонния си разговор с капитан Смит Мачхар, разпространен от кабинета на израелския премиер.

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полет от Дубай за Тел Авив. Според данните от разследването вторият пилот е нападнал Мачхар, при което самолетът е загубил рязко височина. Въпреки сериозните си наранявания капитанът е успял да отвори вратата на пилотската кабина, което е позволило на пътници да се намесят. Самолетът впоследствие е извършил аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия.

Източник: БГНЕС    
Бенямин Нетаняху Флайдубай авиационен инцидент героизъм аварийно кацане нападение в пилотска кабина Тел Авив Израел Индия Смит Мачхар
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС
Ексклузивно

България и 16 държави се обявиха против съкращенията в бюджета на ЕС

Преди 1 ден
Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха
Ексклузивно

Илон Мъск и Шивон Зилис скъсаха

Преди 1 ден
Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха
Ексклузивно

Германският посланик в България: Русия е най-голямата заплаха

Преди 1 ден
Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната
Ексклузивно

Зеленски обяви кога Путин ще ескалира войната

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Любопитно Преди 47 минути

Традиционното събитие по повод Националния празник на Китай даде възможност на хиляди гости да се докоснат отблизо до екзотичните птици

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Свят Преди 1 час

Въпреки че реакторите в момента не произвеждат ток, съоръжението се нуждае от постоянно външно захранване за жизненоважните системи за охлаждане на ядреното гориво

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Свят Преди 2 часа

Франк Страда се оттегля след скандал, разтърсил САЩ, при който осъдена на смърт преживя смъртоносната инжекция и бе приета в болница в критично състояние

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

Любопитно Преди 3 часа

Космическата агенция отпуска нови 359 милиона долара за отстраняване на дефектите след инцидента през 2024 г., като през декември предстои карго полет без екипаж

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

България Преди 4 часа

Бившият председател на НС коментира, че зад разстрела на бизнеса в Пловдив вероятно стои борба в строителния или транспортния сектор, и анализира политическите условия на Делян Пеевски

,

Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Свят Преди 5 часа

Над 50 протеста заляха страната с искания за 50% съкращаване на наемите, а отхвърлянето на правителствените мерки в парламента подхрани спекулациите за предсрочни избори

а

Мощни експлозии разтърсиха столицата на Йемен след саудитски въздушни удари

Свят Преди 5 часа

Саудитски изтребители са изстреляли ракети срещу няколко района в столицата Сана и телекомуникационната мрежа в Саада, съобщиха световните агенции

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

България Преди 5 часа

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира призивите за мир, изоставането с новите изтребители F-16 и въпросите около ескорта на самолета с останките на цар Самуил

Освободиха 325 милиона барела петрол от резервите заради кризата на пазара

Освободиха 325 милиона барела петрол от резервите заради кризата на пазара

България Преди 6 часа

Страните членки на МАЕ вече са пуснали над 80% от обещаните 400 милиона барела, докато Г-7 се договори за незабавното освобождаване на още 100 милиона барела заради напрежението в Близкия изток

.

Москва призова дипломатите да напуснат Киев, предупреди за масирани удари

Свят Преди 6 часа

Руското външно министерство отправи призив към чуждите дипломати да напуснат украинската столица, докато руските сили атакуват ключови мостове над река Днепър и транспортна инфраструктура

.

Повдигнаха обвинения на петима души във Франция за финансиране на „Хамас“

Свят Преди 6 часа

Френското вътрешно разузнаване задържа петима души, заподозрени в превеждането на средства за палестинската групировка под прикритието на благотворителни сдружения

,

Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България

България Преди 7 часа

След шествие до базиликата „Света София“ ковчегът беше положен в мраморен саркофаг, където гражданите могат да отдадат почит на българския владетел

„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

„Рене все още е тук“: Трогателният жест на Селин Дион към покойния й съпруг

Любопитно Преди 7 часа

За завръщането си на сцената в Париж Селин Дион заблестя с уникална огърлица с 10-каратов диамант. Скъпоценното бижу носи дълбока символика и е специален жест към починалия ѝ съпруг Рене Анжелил

,

Тежка катастрофа между ТИР и коли затвори АМ „Тракия“, кацна въздушна линейка

България Преди 7 часа

Движението в посока Бургас е напълно блокирано на 267-ия километър, а медицински хеликоптер бе изпратен за транспортиране на пострадалите

.

Пуснаха под гаранция заподозрения британско-ирански гражданин за осуетения атентат срещу американска база

България Преди 7 часа

25-годишният мъж с двойно гражданство бе задържан след евакуация около базата „Феърфорд“, ползвана от американските бомбардировачи, но полицията го пусна под гаранция

АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица

АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица

България Преди 7 часа

Пробата за алкохол на шофьора е положителна

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Родена на днешния ден: 10 от най-разтърсващите предсказания и житейски послания на Баба Ванга

Edna.bg

На 57 и все така неустоима: невероятната трансформация на Гуен Стефани

Edna.bg

„Темата на NOVA”: Къде е млякото? (ВИДЕО)

Nova.bg

Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството

Nova.bg