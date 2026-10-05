Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори

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И спанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха агенциите.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.

Педро Санчес казва, че за да се прокарат реформите, „се нуждаем от подкрепата на народа“ и „по-широко прогресивно мнозинство“, което да може да „преодолее съпротивата на елитите“.

Изборите идват, след като миналата седмица правителството му не успя да осигури достатъчно подкрепа в Конгреса за пакет от мерки, насочени към справяне с жилищната криза в страната.

Малцинственото правителство на Санчес не успя да спечели подкрепата нито на своите съюзници, нито на опозиционните партии, което означава, че предложенията - които включваха забрана за принудителни изгонвания на наематели - бяха отхвърлени при гласуването.

Санчес е министър-председател на Испания от юни 2018 г. Испания не трябваше да провежда парламентарни избори най-малко до лятото на 2027 г.

Социалистическата партия завърши на второ място на последните избори през 2023 г.

Въпреки че консервативната Народна партия спечели най-много места, тя не достигна мнозинство. Санчес остана на власт, след като постигна споразумения с леви партии и си осигури подкрепа от каталунски и баски националистически и пронезависими групи.

Повечето социологически проучвания показват, че консерваторите най-вероятно ще се очертаят като най-голямата партия на следващите избори.

Въпреки това се очаква те да се нуждаят от подкрепата на крайнодясната партия „Вокс“ (Vox), за да съставят правителство.

Трябва да подновим и разширим подкрепата - Санчес

След като обяви изборите, премиерът заяви, че има нужда да се „поднови и разшири народната подкрепа“ за правителството.

Той добави, че Испания „трябва да се мобилизира и да гарантира, че парламентът ще ни осигури много по-широко прогресивно мнозинство“.

Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори

Испанският министър-председател Педро Санчес потвърди, че Испания ще отиде до урните на 29 ноември.

Следващият вот първоначално бе насрочен за лятото на 2027 г.

Санчес похвали работата на коалиционното правителство

Санчес започна с думите, че Испания е била изправена пред няколко кризи през последните години, включително продължаващата война в Украйна и множество кризи в Близкия изток.

Той заяви, че коалиционното правителство е постигнало няколко успеха, включително растяща икономика, въпреки опитите да се „бойкотира“ неговият напредък.

„Испания се превърна в световен пример за мир, феминизъм и просперитет“, каза той.

Обявлението следва седмици на жилищни протести

Очакваното обявление идва след седмици на протести в цяла Испания с призиви за по-голяма защита на наемателите.

В събота се проведоха около 50 шествия в градове, сред които Мадрид, Барселона и Валенсия.

Общонационални протести избухнаха в цяла Испания миналия месец, след като 87-годишна жена бе изгонена от дома си в Мадрид след рязко увеличение на наема.

Правна вратичка позволила на хазяина ѝ да увеличи наема ѝ от 500 евро на 2650 евро. По-късно той бе намален на 1650 евро - все още с 300 евро повече от месечната ѝ пенсия.

Лявото коалиционно правителство на испанския премиер Педро Санчес не успя да приеме извънредното жилищно законодателство в петък.

Законодателството включваше спиране на изгонванията на уязвими наематели до 2030 г. и увеличени данъци върху туристическите апартаменти.

То съдържаше и указ за автоматично подновяване на договорите за наем - основно искане на мнозина от левицата и Синдиката на наемателите.

Испанските депутати отхвърлиха първия указ със 178 гласа „против“ срещу 172 „за“ и гласуваха против втория със 184 спрямо 166 гласа.