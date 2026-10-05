Свят

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

Младежът е признал, че е ритал служителя в главата, но защитата му твърди, че преди това полицаят е опитал да го удави

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 10:02
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17-годишен български гражданин е един от двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми след нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Това съобщи прокурорът на града Пол-Едуар Лалоа. Другият обвиняем е на 15 години и е поставен под съдебен контрол.

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Нападението е извършено на 2 октомври в района на гимназия „Гюстав-Курбе“, където се е провеждала протестна блокада. Пострадалият полицейски командир е бил цивилно облечен. Той опитал да задържи младеж в близост до река Савурьоз, но бил повален на земята и нападнат от няколко души.

  • Как се е стигнало до нападението

По данни на прокуратурата 17-годишният обвиняем е роден в Русия, но е български гражданин, както и родителите му. Семейството живее във Франция от 2020 г.

Младежът е ученик в гимназия „Гюстав-Курбе“ и досега не е имал криминални прояви. При разпита той е признал участието си в нападението.

„Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата“, заявил ученикът, цитиран от прокурора.

След това той избягал. По негови показания негови познати са му помогнали да свали белезниците си, като го прерязали с клещи.

Младежът има трима братя и сестри. Майка му е домакиня, а баща му работи като IT инженер в Германия. По данни на прокуратурата семейството не е било известно на властите.

  • Разпознат по белезниците

При разпита 17-годишният младеж е признал и че по-рано същия ден е хвърлял камъни по полицаи.

По думите му той слязъл до реката, за да измие ръцете си, след като в джоба му се счупило яйце. Полицаят го задържал във водата и успял да постави белезници само на едната му ръка.

Тогава други младежи нападнали служителя в гръб. Командирът паднал на земята и бил удрян с юмруци и ритници, включително в главата.

На видеозаписите 17-годишният български гражданин е разпознат по белезниците, които останали на едната му ръка.

В телефона му са открити и снимки от предходните дни. Според прокуратурата на част от тях младежът участва в безредици в Белфор и пали кофи за боклук. Сред материалите има и снимка на първата страница на местния вестник „L’Est Républicain“, на която той се вижда сред маскирани участници в протестите.

Пред разследващите младежът заявил, че е запазил снимката за спомен.

  • Защитата твърди, че е имало опит за удавяне

Младежът е обяснил, че първоначално протестът е трябвало да представлява блокада на гимназията, за да не се провеждат учебни занятия.

Преди нападението над полицая в социалните мрежи са били публикувани кадри от задържането на ученика във водата.

Адвокатът му Ариé Алими твърди, че полицейският командир е натискал главата на младежа под водата и определя действията му като опит за удавяне. Срещу полицая е подадена жалба за опит за убийство, предаде NOVA.

Прокуратурата оспорва тази версия. Според извършените измервания дълбочината на водата на мястото е била 19 сантиметра.

  • Прокуратурата промени квалификацията

Първоначално случаят е бил разследван като опит за убийство. След събраните доказателства прокуратурата е преценила, че няма достатъчно данни двамата непълнолетни да са действали с намерение да убият полицая.

Те са обвинени в насилие срещу служител на реда. За подобно престъпление във Франция може да бъде наложено наказание до 10 години затвор.

17-годишният български гражданин е оставен в предварителния арест. По данни на прокуратурата той е изразил съжаление за нанесените удари.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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