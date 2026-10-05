Почина известният български музикант Ицо Петрофф

Н а 74-годишна възраст почина рок музикантът, певец и автор на песни Ицо Петрофф, съобщиха негови близки в официалната му страница във Фейсбук.

„Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф - Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!“, пише в съобщението.

Ицо Петрофф, чието рождено име е Христо Петров, е роден на 9 януари 1952 г. в София. Завършва музикално училище, а след това и Консерваторията. През годините се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на българската рок сцена и участва във фестивалите „Златният Орфей“ и „Песен за Варна“.

Петрофф е свързан и с развитието на редица музиканти. В началото на 80-те години например Илия Ангелов започва като бас китарист в неговата група „Стандарт“, преди по-късно да стане вокалист на „Диана Експрес“.

През 1991 г. Ицо Петрофф създава и групата „Татко Кристофър“, в която свири и китаристът Антон Бояджийски.

Петрофф остава в паметта на българите със своята музика, ярко сценично присъствие и провокативен характер. През годините той често е бил гост в телевизионни предавания и е давал интервюта за живота си, музиката и българския шоубизнес.

Причината за смъртта му към момента не е публично обявена.