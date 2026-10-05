Футболист почина по време на мач в Чипровци

Ф утболист почина по време на мач в Чипровци. Играчът на гостуващия отбор от Габровница издъхнал малко преди края на срещата с домакините от монтанската областна група, предава БНР.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 17.40 часа. Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на мача между Миньор (Чипровци) и Ракета (Габровница) 44-годшен състезател от гостите внезапно колабирал на терена и изпаднал в безсъзнание.

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На пострадалия незабавно е оказана първа долекарска помощ от дежурния медицински специалист на стадиона.

Пристигналият на място екип на филиала на спешния център в Чипровци само е констатирал смъртта на мъжа.

Тялото е транспортиран в отделението по "Съдебна медицина" на болницата в Монтана за извършване на аутопсия и установяване на точните причини за настъпването на смъртта.

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Работата по пълното изясняване на случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Монтана.