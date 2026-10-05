България

Проверка показа сирене без млечна киселина

В два от изследваните пет млечни продукта на пазара на практика липсва млечна мазнина

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 19:53
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И нституциите и браншовите организации реагираха след разследване в "Темата на NOVA" с автор Деница Суруджийска за качеството на сиренето у нас. Българската агенция по безопасност на храните връчи предписания на производители на свежо сирене, след като експеримент на показа фрапиращи резултати.

Проверката установи, че в два от изследваните пет млечни продукта на пазара на практика липсва млечна мазнина. Екипът на NOVA избра произволни изделия на атрактивни ниски цени, на чиито етикети изрично пише „сирене”, „свежо сирене” или „кашкавал”. Пробите бяха предадени в лабораторията по изпитване на Националния център по безопасност на храните.

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Според резултатите от анализа три от пробите съответстват на изискванията за млечна мазнина. В една от пробите обаче изобщо не се извлича мазнина за извършване на анализа, а в друга се извлича недостатъчно количество.

След подадения сигнал от държавната инспекция направиха собствена проверка. Оказа се, че според проверяващите и двата продукта, брандирани като "свежо сирене", всъщност отговарят на изискванията. Инспекцията показала, че те са произведени от обезмаслено сурово мляко с масленост едва 0,1%. Според властите проблемът не е в състава, а в имената на двете марки, като информацията на етикетите не била достатъчна, за да бъде правилно информиран потребителят.

Инспекторите по храните вече са връчили предписания на производителите на проверените свежи сирена – да допълнят наименованията им с термина „обезмаслено”. Финансови санкции обаче няма да бъдат налагани.

Според Богомил Николов от "Активни потребители" именно при подобни продукти клиентът може най-лесно да бъде заблуден, че купува истинско сирене. „Когато си купя 1 кг сирене, купувам много повече хранително съдържание, отколкото когато купя един продукт неузряло сирене, в което ще има едни допълнителни 10-15% вода”, обясни експертът. Той допълни, че потребителите са подвеждани и при други стоки, като даде пример с лабораторни тестове на айрян, при които е установено значително наличие на нишесте.

От Агенцията по храните отчитат, че вече са увеличили с 20% проверките на млечни продукти, както и анализите на проби. Според браншовите организации обаче липсата на глоби е проблем.

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„В Европа за подобни премятания на потребителите санкциите започват от десетки хиляди евро и стигат до стотици хиляди, включително до затваряне на предприятия”, коментира съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. По думите му контролът у нас изостава сериозно. „Всеки е свикнал да лъже българския потребител. В случая 40% от това, което консумираме, е пълен боклук. От цяла Европа всичко, което влиза или не се консумира там, идва тук в България заради ниските цени и лошия контрол по веригата. Ние превръщаме имиджа на България от страна, която е произвеждала най-качествената храна в годините назад, в абсолютно посмешище”, категоричен бе Караколев.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
БАБХ качество на сиренето млечни продукти
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