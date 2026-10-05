Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на Румъния

Р умънският президент Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на страната. Държавният глава обяви решението си след пореден кръг политически консултации с всички партии в двореца Котрочени в Букурещ.

Лука Никулеску е известен румънски дипломат, бивш журналист и настоящ държавен секретар в Министерството на външните работи на Румъния. От септември 2022 г. той заема ключовата позиция на национален координатор за процеса на присъединяване на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

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„През последните четири години той се занимаваше с този процес и в това си качество работеше с институциите на Румъния“, подчерта Никушор Дан.

Той допълни, че е избрал личност, която по думите му има най-големи шансове да събере мнозинство в парламента.

„Важно е, необходимо е Румъния да има правителство. И то скоро. Има нужда от бюджет за догодина“, коментира още държавният глава.

Никушор Дан отбеляза още, че е получил гаранция, че правителство начело с Лука Никулеску ще запази прозападната посока на Румъния и ще спазва финансовите цели и всички ангажименти, които страната е поела.

Държавният глава уточни, че номинираният от него премиер има пълната свобода да реши дали кабинетът да бъде политически или технократски.

„Благодаря за доверието. Приемам тази отговорност с пълното съзнание за трудността на момента. Първата ми мисия ще бъде изграждането на мнозинство, което да гласува правителството“, каза на свой ред Никулеску, който е бивш посланик във Франция, Монако и Андора.

Той обеща реалистична програма за управление на страната.

„Не мога да обещая чудеса, мога да обещая сериозност, отговорност, спазване на ангажиментите, ускоряване на реформите“, допълни номинираният за премиер на Румъния.

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Лука Никулеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителството и управленска програма. Това е четвъртата номинация за министър-председател след свалянето на правителството на Илие Боложан чрез вот на недоверие на 5 май. Досега парламентът отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.