Германия взе над 10 млн. евро активи на Ружа Игнатова

В ластите в редица страни по света все още издирват Ружа Игнатова - повече от година, след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея за предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалута "Уанкойн" (Onecoin), предаде ДПА.

Местонахождението на Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно.

Днес прокуратурата в Билефелд съобщи, че е успяла да конфискува около 10,1 млн. евро от активите на самопровъзгласилата се "криптокралица".

Замразяват активи на фирми свързани с Ружа Игнатова

Парите идват от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на жертвите.

Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 г., за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама. Престъпленията, за които е обвинена, ще бъдат погасени по давност през 2031 г.

В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г.

Смята се, че милиони инвеститори в цял свят са били засегнати, като общият размер на щетите възлиза на няколко милиарда евро. Според обвинението подсъдимата е създала измамна схема тип пирамида, за да промотира измислената от нея криптовалута.

Седалището на компанията ѝ се намираше в град Гревен, разположен в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Игнатова е пътувала от София до Атина на 25 октомври 2017 г. и оттогава няма информация за нея. Тя продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване и Европол с международно издирвани лица.

Ружа Игнатова e в списъка на 10-те най-издирвани лица на ФБР

В ход е международно издирване, включващо разпространението на снимки на Игнатова. Германската прокуратура призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на обвиняемата, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф.