Илон Мъск отново е трилионер

Л ичното състояние на Илон Мъск отново надхвърли 1 трилион долара, след като акциите на основните му компании Tesla и SpaceX поскъпнаха след началото на борсовата търговия в понеделник, предава "Форбс".

Мъск за първи път премина границата от 1 трилион долара през юни 2026 г., когато първичното публично предлагане на SpaceX се превърна в най-голямото в историята на технологичния индекс Nasdaq и оцени космическата компания на рекордно висока стойност.

Илон Мъск вече не е трилионер

Така той стана първият човек, достигнал подобно лично състояние.

След историческия връх богатството на Мъск временно спадна под 1 трилион долара заради пазарни корекции и промени в цените на акциите. Сега той отново премина прага благодарение на едновременното повишение на стойността на Tesla и SpaceX.

Голяма част от богатството на Мъск е свързана с неговите дялове в компании, което означава, че движенията на пазарите могат да променят нетното му състояние с десетки милиарди долари за минути.