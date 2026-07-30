Свят

Смърт и разруха в Бразилия: Ураганен вятър блокира градове и отне човешки животи

Ураганен вятър парализира Рио де Жанейро и Сао Пауло

30 юли 2026, 09:37
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  • Най-малко петима души загинаха, след като мощна буря с ветрове над 100 км/ч връхлетя Югоизточна Бразилия, причинявайки сериозни щети в Рио де Жанейро, Сао Пауло и други градове.
  • Стихията доведе до мащабни разрушения и транспортен хаос – десетки дървета бяха изкоренени, покриви отнесени, електрозахранването прекъснато, а метрото, пристанища, летища и пътища бяха засегнати.
  • Жертвите са вследствие на срутена стена, паднали дървета и преобърната лодка, като властите съобщават и за изчезнал рибар.

Проливни дъждове в Рио де Жанейро, жертвите са най-малко 11

Най-малко петима души загинаха при мощна буря, която връхлетя Югоизточна Бразилия и причини жертви и щети в Рио де Жанейро, Сао Пауло и други градове, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Ураганен вятър с пориви, надхвърлящи 100 километра в час, изкорени десетки дървета, отнесе покриви и доведе до спирания на тока в много райони.

Бурята, която е предизвикана от преминаващ над океана студен фронт, наруши и транспортните връзки в Южна Бразилия. Засегнато е движението на метрото, както и работата на пристанища и на вътрешното летище "Сантос Дюмон" в Рио де Жанейро. Много пътища са блокирани.

Двама души в Рио де Жанейро са загинали при срутване на стена, съобщи противопожарната служба. Съобщава се и за изчезнал рибар.

Двама души в Сао Пауло са били премазани от паднали дървета, предаде Си Ен Ен Бразил. Има данни и за един човек, който се е удавил при преобръщането на лодка.

  • Как да се предпазим при буря

Бурята е комплексно метеорологично явление, което се характеризира със силен вятър, интензивни валежи, често под формата на дъжд или градушка, и в много случаи е придружено от електрическа активност – гръмотевици и мълнии. Гръмотевичните бури представляват сериозен риск за безопасността на хората и могат да причинят значителни материални щети. Основната опасност произтича от мълниите, които са мощни електрически разряди с потенциал да причинят смърт, тежки изгаряния и пожари. Други рискове включват падащи предмети и дървета поради силния вятър, както и локални наводнения в резултат на проливни дъждове.

Основният принцип за безопасност е превенцията. Проследяването на метеорологичните прогнози и предупреждения е от ключово значение за избягване на рискови ситуации. Най-сигурното място по време на буря е стабилна, затворена сграда, за предпочитане оборудвана с мълниезащитна инсталация (громоотвод), или автомобил с твърд метален покрив. При първи признаци на приближаваща буря, като засилващ се вятър и далечни гръмотевици, е необходимо незабавно да се потърси подслон.

Ако бурята ви завари на открито, е изключително важно да се избягват опасни зони. Мълнията търси най-краткия път до земята и често поразява най-високите и изолирани обекти в даден район. Поради тази причина трябва да се избягват планински върхове, открити полета, плажове и близостта до водни басейни. Никога не търсете убежище под самотно дърво, електрически стълб или друга висока конструкция. Металните предмети като чадъри, туристически щеки или велосипеди привличат електричество и не трябва да се носят. Ако няма налично укритие, най-безопасната поза е да клекнете със събрани крака, да наведете глава надолу и да покриете ушите си, като минимизирате контакта със земята. Не лягайте на земята.Когато сте на закрито, също трябва да се спазват определени правила. Необходимо е да стоите далеч от прозорци, врати и външни стени. Избягвайте употребата на стационарни телефони и всякакви електроуреди, свързани с кабел към електрическата мрежа. Препоръчително е чувствителната електроника като компютри и телевизори да бъде изключена от контакта, за да се предпази от токови удари. Тъй като водопроводните тръби могат да провеждат електричество, избягвайте взимането на душ, миенето на ръце или съдове по време на буря.

Автомобилът с метален покрив осигурява много добра защита, функционирайки като „клетка на Фарадей“. Електрическият заряд от мълнията преминава по външната метална повърхност на превозното средство и се отвежда в земята, запазвайки пътниците вътре в безопасност. По време на буря спрете автомобила на сигурно място, далеч от дървета или електропроводи, затворете плътно прозорците и не докосвайте металните части в купето. Изчакайте бурята да отмине напълно, преди да продължите пътуването си.

 

Източник: БТА, Николай Велев    
Буря в Бразилия Природно бедствие Рио де Жанейро Сао Пауло Жертви Силна буря Ураганен вятър Транспортен хаос Щети Проливни дъждове
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