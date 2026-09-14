Стратегическа грешка изпрати Ураганите в Изолатора на “Игри на волята”

П лемето на Ураганите отново не съумя да постигне успех на Арената на “Игри на волята” и бе изпратено на най-суровата локация в историята на предаването - Изолатора. Сините допуснаха стратегическа грешка още на старта на битката за територия, която не им позволи да променят хода на играта за своя отбор до финала. Резиденцията бе извоювана от Канарите, докато Вулканите заслужиха стопанството.

Източник: NOVA

Денят в голямата игра започна с новия избор на капитани, който предизвика остри реакции в трите лагера. За лидер на Вулканите беше посочен бизнесменът Красимир, Канарите поведе джудистът Тома, докато начело на Ураганите застана фризьорът Пепи.

Сблъсъкът на бойното поле изискваше отлична работа в екип и правилно построена стратегия. Зелените, които стартираха с 3-минутно закъснение, демонстрираха отлично разбирателство и се добраха до най-желаната локация - Резиденцията. Макар че водеха през по-голямата част от съревнованието, Вулканите завършиха втори и ще прекарат следващите седем дни на Стопанството.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA в “Игри на волята” предстои нова номинационна битка, изпълнена с множество обрати и изненадващи ходове, след която едно от племената ще трябва да изпрати част от своите воини на битка за спасение.

Източник: NOVA

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