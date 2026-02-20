България

Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

20 февруари 2026, 13:08
Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик
Източник: iStock

Г еомагнитните бури са сред най-честите природни явления, засягащи милиони хора. Главоболието, скоковете в кръвното налягане, безсънието и раздразнителността през тези дни може да не са случайност. Представяме ви подробна прогноза за периода 20–24 февруари и съвети как да защитите тялото си от слънчевата активност.

Прогноза за геомагнитната активност

20 февруари (петък): Очаква се умерена активност, K-индекс 4 (жълто ниво). Магнитосферата ще бъде „възбудена“, което може да доведе до лека умора и раздразнителност.

21 февруари (събота): Условията започват да се стабилизират. K-индекс 2–3 (зелено ниво). Минимално въздействие върху здравето; добър ден за дейности на открито.

22–23 февруари (неделя–понеделник): Магнитното поле остава спокойно (K-индекс 2). Идеален момент за възстановяване на енергията преди новата работна седмица. В понеделник вечер чувствителните хора може да усетят лек дискомфорт с повишаването на активността.

24 февруари (вторник): Внимание! Учените прогнозират нов скок до K-индекс 5 – червено ниво, което може да причини главоболие и нарушения на съня.

Какво е геомагнитна буря и защо засяга хората

Геомагнитната буря е смущение в магнитното поле на Земята, причинено от изригвания на слънчева енергия. Когато слънчевият вятър достигне планетата ни, той нарушава електромагнитния баланс и човешкото тяло го усеща.

Най-уязвими групи:

Хора със сърдечносъдови заболявания;

Хора с високо или ниско кръвно налягане;

Страдащи от хронична мигрена;

Възрастни хора и деца;

Хора под постоянен стрес.

Типични симптоми: главоболие, мигрена, сънливост или безсъние, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, намалена концентрация и умора.
Важно: Геомагнитните бури не причиняват болести, но могат да влошат съществуващи симптоми.

Практически съвети от лекари:

Следете кръвното си налягане сутрин и вечер. Резките скокове по време на бури са особено рискови за хората със сърдечни проблеми.

Регулирайте физическата активност. Интензивните тренировки натоварват допълнително сърцето. Заложете на разходки или йога.

Пийте повече вода. Дехидратацията засилва главоболието и умората. Стремете се към поне 1,5–2 литра на ден.

Ограничете кафето и алкохола. И двете могат да провокират скокове в кръвното. Заменете ги с билкови чайове от мента, маточина или лайка.

Проветрявайте помещенията. Свежият въздух и умерената хладина помагат за стабилизиране на кръвоносните съдове.

Легнете си по-рано. Спазвайте постоянен график за сън (7–9 часа). По време на бури сънят е най-доброто лекарство.

Избягвайте важни решения. Геомагнитната активност повишава тревожността. Отложете сложните преговори или големите покупки.

Разхождайте се на открито. Дори 20 минути спокойно ходене подобряват кислородния обмен.

В България данните за магнитните бури се потвърждават и от НИГГГ-БАН (Национален институт по геофизика, геодезия и география) – следете тук актуалната обстановка в реално време.

Източник: РБК    
Геомагнитни бури Слънчева активност Прогноза Здраве Симптоми Практически съвети Кръвно налягане Безсъние Главоболие Уязвими групи
Последвайте ни
АПИ с важно предупреждение към шофьорите

АПИ с важно предупреждение към шофьорите

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Обрат, оттеглиха молбата за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Крале и кралици на драмата: Зодиите, които не могат без скандали

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

Volkswagen съживи легендарния Golf с W12 от Bentley

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 18 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 18 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 17 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Летище в САЩ ще бъде кръстено на Доналд Тръмп

Свят Преди 41 минути

Тръмп, родом от Ню Йорк, се мести във Флорида през 2019 г. в курорта Мар-а-Лаго в Уест Палм Бийч

Цветин Йорданов – Мениджър на Kaizen Gaming за България връчва дарението на Мариана Костова, създател на Фондация „Добро за всеки“

Kaizen Gaming подкрепя Фондация „Добро за всеки“

Любопитно Преди 42 минути

Водещата GameTech компания инвестира в инициативи за местните общности

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

Свлачище се стовари върху автобусна спирка във Велико Търново

България Преди 1 час

Случаят е пореден за района, където и преди са регистрирани падания на скални маси

Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“

Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 1 час

Вълнуващи герои ще се борят за вниманието на почитателите на седмото изкуство

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Мъж не спа осем дни: Ето какво се случи с мозъка му

Свят Преди 1 час

Историята на Томи Грейвс разкрива границата между работната мания и халюцинациите, а експертите предупреждават за необратимите щети, които липсата на почивка нанася на психиката и сърцето

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

"Не се страхувам от остаряването": Синди Кроуфорд навърши 60

Любопитно Преди 1 час

Синди Кроуфорд превърна славата си на супермодел в успешен козметичен бизнес, доказвайки, че истинската красота е стратегия, изградена с ум, дисциплина и характер

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 1 час

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

Мъж от Неделино преби хижар край Мадан

България Преди 1 час

Извършителят е задържан за срок до 24 часа

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Свят Преди 2 часа

Въпреки че Холивудската легенда и съпругата му бяха открити мъртви в имота само преди година, купувачите се наредиха на опашка за дома им в Ню Мексико. Сделката за огромното имение от 22 хектара бе финализирана за рекордно кратко време, доказвайки, че съвременната архитектура и славата на „Оскар“-а са по-силни от суеверията

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

От прошепнатия въпрос на Джаки Кенеди до сълзите на президента: 39-часовата битка за живота на сина им

Свят Преди 2 часа

Нова биография разкрива неизвестни детайли за драмата, променила завинаги семейство Кенеди и неонаталната медицина в САЩ

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Русия атакува украинска петролна и газова инфраструктура

Свят Преди 2 часа

Ръководителят на военната администрация на областта Виталий Ким каза, че към 6 ч. тази сутрин само шест селища са били без ток

<p>Избраха нов генерален директор на БНТ</p>

Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ

България Преди 2 часа

Тя ще замени на този пост Емил Кошлуков

Кои вируси се разпространяват у нас

Кои вируси се разпространяват у нас

България Преди 2 часа

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира докъде е стигнала грипната вълна

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

„Изживей България“ представя Петричкия край отвъд легендите и древните предания

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

България Преди 3 часа

<p>Над 10 тона кокаин задържани в Тихия океан</p>

Конфискуваха над 10 тона кокаин в Тихия океан при операции срещу трафика на наркотици

Свят Преди 3 часа

Арестуваха десетки заподозрени и разкриха най-големите конфискации на кокаин в историята на Салвадор

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

3 неща, които всяка edna жена трябва да знае за мъжа Риби - романтикът на зодиака

Edna.bg

Новата мания в TikTok: Какво представлява „кортизоловото лице“?

Edna.bg

Алекс Донски е на полуфинал в Индия, спечели 865 долара

Gong.bg

Фабио Капело с тежка критика след италианския срив в ШЛ

Gong.bg

Проверяват столична болница заради смърт на новородено

Nova.bg

Предупреждение за интензивни валежи от дъжд и сняг в събота

Nova.bg