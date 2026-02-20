Червено предупреждение за магнитна буря, ето кога е най-опасният пик

Г еомагнитните бури са сред най-честите природни явления, засягащи милиони хора. Главоболието, скоковете в кръвното налягане, безсънието и раздразнителността през тези дни може да не са случайност. Представяме ви подробна прогноза за периода 20–24 февруари и съвети как да защитите тялото си от слънчевата активност.

Прогноза за геомагнитната активност

20 февруари (петък): Очаква се умерена активност, K-индекс 4 (жълто ниво). Магнитосферата ще бъде „възбудена“, което може да доведе до лека умора и раздразнителност.

21 февруари (събота): Условията започват да се стабилизират. K-индекс 2–3 (зелено ниво). Минимално въздействие върху здравето; добър ден за дейности на открито.

22–23 февруари (неделя–понеделник): Магнитното поле остава спокойно (K-индекс 2). Идеален момент за възстановяване на енергията преди новата работна седмица. В понеделник вечер чувствителните хора може да усетят лек дискомфорт с повишаването на активността.

24 февруари (вторник): Внимание! Учените прогнозират нов скок до K-индекс 5 – червено ниво, което може да причини главоболие и нарушения на съня.

Какво е геомагнитна буря и защо засяга хората

Геомагнитната буря е смущение в магнитното поле на Земята, причинено от изригвания на слънчева енергия. Когато слънчевият вятър достигне планетата ни, той нарушава електромагнитния баланс и човешкото тяло го усеща.

Най-уязвими групи:

Хора със сърдечносъдови заболявания;

Хора с високо или ниско кръвно налягане;

Страдащи от хронична мигрена;

Възрастни хора и деца;

Хора под постоянен стрес.

Типични симптоми: главоболие, мигрена, сънливост или безсъние, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, намалена концентрация и умора.

Важно: Геомагнитните бури не причиняват болести, но могат да влошат съществуващи симптоми.

Практически съвети от лекари:

Следете кръвното си налягане сутрин и вечер. Резките скокове по време на бури са особено рискови за хората със сърдечни проблеми.

Регулирайте физическата активност. Интензивните тренировки натоварват допълнително сърцето. Заложете на разходки или йога.

Пийте повече вода. Дехидратацията засилва главоболието и умората. Стремете се към поне 1,5–2 литра на ден.

Ограничете кафето и алкохола. И двете могат да провокират скокове в кръвното. Заменете ги с билкови чайове от мента, маточина или лайка.

Проветрявайте помещенията. Свежият въздух и умерената хладина помагат за стабилизиране на кръвоносните съдове.

Легнете си по-рано. Спазвайте постоянен график за сън (7–9 часа). По време на бури сънят е най-доброто лекарство.

Избягвайте важни решения. Геомагнитната активност повишава тревожността. Отложете сложните преговори или големите покупки.

Разхождайте се на открито. Дори 20 минути спокойно ходене подобряват кислородния обмен.