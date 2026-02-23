Свят

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

23 февруари 2026, 14:08
Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още
Източник: БТА/AP

Н ю Йорк осъмна напълно парализиран в понеделник сутрин, след като чудовищен „бомбен циклон“ натрупа двуцифрени снежни рекорди в целия регион, а прогнозите сочат, че снеговалежът ще продължи през целия ден, събщава The Post.

Източник: Getty Images

Според последната информация от Националната метеорологична служба са отчетени над 33 см на Стейтън Айлънд, 30 см в Мот Хейвън (Бронкс) и над 28 см във Флатбуш и Уошингтън Хайтс.

Фрийхолд в окръг Монмът, Ню Джърси — разположен в сърцето на зимната стихия — регистрира внушителните 48 см, съобщава Fox Weather.

Източник: Getty Images

Очаква се историческата буря да продължи да трупа сняг през по-голямата част от деня, като в части от трищатския район (Ню Йорк, Ню Джърси и Кънектикът) снежната покривка може да достигне до 50 см до момента, в който бурята окончателно отшуми късно в понеделник.

Бурята, придружена от пориви на вятъра до 96 км/ч, остави без електричество над 250 000 души по Източното крайбрежие, включително над 100 000 в Ню Джърси.

Източник: Getty Images

Губернаторът на Ню Йорк, Кати Хочул, обяви извънредно положение за петте района на града, Лонг Айлънд и няколко други окръга. Целият щат Ню Джърси също е в извънредно положение.

Улиците на „Голямата ябълка“ бяха призрачно празни, с изключение на снегорините, тъй като в неделя от 21:00 ч. влезе в сила забрана за пътуване, която продължава до обяд в понеделник.

Източник: Getty Images

Всички услуги на NJ Transit са спрени, а по линиите на Long Island Railroad и метрото в Ню Йорк също има отменени курсове, закъснения и промени в разписанието, според официални лица.

Предупреждението за снежна буря остава в сила до 18:00 ч. местно време.

Градът, който никога не спи, спря: Снежната стихия в Ню Йорк в снимки
26 снимки
ню йорк
ню йорк
ню йорк
ню йорк
Снежна буря Ню Йорк Извънредно положение Бомбен циклон Снеговалеж Спиране на електричеството Забрана за пътуване Ню Джърси Транспортен хаос Източното крайбрежие
Последвайте ни
Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 16 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 15 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 36 минути

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Макрон призова ЕС за натиск над Русия

Свят Преди 58 минути

Очакват се разговори в близките дни за преодоляване на блокирането на пакета санкции

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 1 час

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 1 час

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 2 часа

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 2 часа

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 2 часа

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Запален автомобил

Гръдна (торакална) аневризма на аортата

Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

България Преди 2 часа

Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента

<p>&quot;Изборите няма да са честни&quot; - Борисов с остра атака и тежки обвинения</p>

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Свят Преди 2 часа

По думите му обвиненията за разлом са политическа атака, а ключовите национални цели са изисквали тежки решения

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

България Преди 2 часа

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 2 часа

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

<p>Унгария не бива да &quot;предава своята борба за свобода&quot;</p>

Унгария не бива да "предава своята борба за свобода" с блокирането на санкциите срещу Русия

Свят Преди 2 часа

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел

.

За да му спаси живота: Внучка подари част от черния си дроб на дядо си

Любопитно Преди 2 часа

Дядо във Вирджиния получи подарък от внучка си, който промени живота му

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Специално признание за Фейгин на Олимпиадата

Gong.bg

„Прислужницата“ избухна със скандална фотосесия

Gong.bg

Стоил Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка

Nova.bg

Приключи срещата между служебния вътрешен министър и разследващите случая „Петрохан-Околчица”

Nova.bg