Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Н ю Йорк осъмна напълно парализиран в понеделник сутрин, след като чудовищен „бомбен циклон“ натрупа двуцифрени снежни рекорди в целия регион, а прогнозите сочат, че снеговалежът ще продължи през целия ден, събщава The Post.

Източник: Getty Images

Според последната информация от Националната метеорологична служба са отчетени над 33 см на Стейтън Айлънд, 30 см в Мот Хейвън (Бронкс) и над 28 см във Флатбуш и Уошингтън Хайтс.

Фрийхолд в окръг Монмът, Ню Джърси — разположен в сърцето на зимната стихия — регистрира внушителните 48 см, съобщава Fox Weather.

Източник: Getty Images

Очаква се историческата буря да продължи да трупа сняг през по-голямата част от деня, като в части от трищатския район (Ню Йорк, Ню Джърси и Кънектикът) снежната покривка може да достигне до 50 см до момента, в който бурята окончателно отшуми късно в понеделник.

Бурята, придружена от пориви на вятъра до 96 км/ч, остави без електричество над 250 000 души по Източното крайбрежие, включително над 100 000 в Ню Джърси.

Източник: Getty Images

Губернаторът на Ню Йорк, Кати Хочул, обяви извънредно положение за петте района на града, Лонг Айлънд и няколко други окръга. Целият щат Ню Джърси също е в извънредно положение.

Улиците на „Голямата ябълка“ бяха призрачно празни, с изключение на снегорините, тъй като в неделя от 21:00 ч. влезе в сила забрана за пътуване, която продължава до обяд в понеделник.

Източник: Getty Images

Всички услуги на NJ Transit са спрени, а по линиите на Long Island Railroad и метрото в Ню Йорк също има отменени курсове, закъснения и промени в разписанието, според официални лица.

Предупреждението за снежна буря остава в сила до 18:00 ч. местно време.