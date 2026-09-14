Орангутан с наранявания и следи от примка е спасен след пожарите в Индонезия

Три орангутана са спасени от районите на горски пожари в Западен Калимантан, с което общият брой на евакуираните заради стихията маймуни достига 18.

Майка и малкото ѝ са били крайно изтощени, като майката е страдала от тежка дехидратация, анемия и изгаряния; мъжкият е открит с травми, дихателни проблеми и следи от примка.

И трите животни се лекуват в спасителен център край Националния парк „Гунунг Палунг“, ключово местообитание за орангутаните в региона.

🇮🇩 Face aux incendies qui ravagent l’île de Bornéo, des secouristes évacuent les orangs-outans, espèce endémique de l’île et de celle de Sumatra, mis en danger par les flammes ⤵️ pic.twitter.com/3HUZCkapnN — Agence France-Presse (@afpfr) September 13, 2026

Три орангутана бяха спасени, след като горски пожари ги прогониха от местообитанието им в индонезийската провинция Западен Калимантан, предаде Синхуа. С тях броят на спасените заради стихията маймуни достигна 18, съобщиха от местната агенция за опазване на околната среда.

Мурлан Дамерия Пане, ръководител на Агенцията за опазване на природните ресурси в Западен Калимантан (BKSDA), заяви, че трите орангутана са били евакуирани при две спасителни операции от селата Пенджалаан и Паду Банджар в област Кетапанг, след като са били открити в плантации на местни жители.

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Кармеле Ляно Санчес, изпълнителен директор на Индонезийската фондация за рехабилитация на горите и дивата природа (YIARI), каза, че два от орангутаните – майка и нейното малко, наречени Мама Пенджа и Пенджа – са намерени в състояние на крайно изтощение. Мама Пенджа е страдала също от тежка дехидратация, анемия, изгаряния на двата крака и увредени зъби.

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Мъжкият орангутан Кумбанг е открит с дихателни проблеми, наранявания и следи от примка, а в дясната му ръка е намерен чужд обект, за който има съмнения, че е куршум. Животното вече веднъж е било спасявано от същия район и върнато в дивата природа през 2022 г., припомня Синхуа.

Трите орангутана в момента се лекуват в спасителния център на Индонезийската фондация за рехабилитация на горите и дивата природа в Кетапанг. Животните са открити в буферната зона и покрайнините на Националния парк „Гунунг Палунг“ – едно от най-важните местообитания за вида в Западен Калимантан.