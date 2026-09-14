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Орангутан с наранявания и следи от примка е спасен след пожарите в Индонезия

Майка и малкото ѝ са били в крайно изтощение, а мъжкият Кумбанг е открит с наранявания и дихателни проблеми

14 септември 2026, 22:41
Орангутан с наранявания и следи от примка е спасен след пожарите в Индонезия
Илюстративна снимка   
Източник: БТА
  • Три орангутана са спасени от районите на горски пожари в Западен Калимантан, с което общият брой на евакуираните заради стихията маймуни достига 18.
  • Майка и малкото ѝ са били крайно изтощени, като майката е страдала от тежка дехидратация, анемия и изгаряния; мъжкият е открит с травми, дихателни проблеми и следи от примка.
  • И трите животни се лекуват в спасителен център край Националния парк „Гунунг Палунг“, ключово местообитание за орангутаните в региона.

Три орангутана бяха спасени, след като горски пожари ги прогониха от местообитанието им в индонезийската провинция Западен Калимантан, предаде Синхуа. С тях броят на спасените заради стихията маймуни достигна 18, съобщиха от местната агенция за опазване на околната среда.

Мурлан Дамерия Пане, ръководител на Агенцията за опазване на природните ресурси в Западен Калимантан (BKSDA), заяви, че трите орангутана са били евакуирани при две спасителни операции от селата Пенджалаан и Паду Банджар в област Кетапанг, след като са били открити в плантации на местни жители.

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Кармеле Ляно Санчес, изпълнителен директор на Индонезийската фондация за рехабилитация на горите и дивата природа (YIARI), каза, че два от орангутаните – майка и нейното малко, наречени Мама Пенджа и Пенджа – са намерени в състояние на крайно изтощение. Мама Пенджа е страдала също от тежка дехидратация, анемия, изгаряния на двата крака и увредени зъби.

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Мъжкият орангутан Кумбанг е открит с дихателни проблеми, наранявания и следи от примка, а в дясната му ръка е намерен чужд обект, за който има съмнения, че е куршум. Животното вече веднъж е било спасявано от същия район и върнато в дивата природа през 2022 г., припомня Синхуа.

Трите орангутана в момента се лекуват в спасителния център на Индонезийската фондация за рехабилитация на горите и дивата природа в Кетапанг. Животните са открити в буферната зона и покрайнините на Националния парк „Гунунг Палунг“ – едно от най-важните местообитания за вида в Западен Калимантан.

Източник: БТА, Марина Чертова    
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