България

Йотова: Дата за КСНС ще бъде определена, ако има необходимост

Президентът заяви, че първо трябва да бъдат анализирани актуалните данни за рисковете пред националната сигурност

14 септември 2026, 20:41
Президентът Илияна Йотова
Президентът Илияна Йотова   
Източник: БТА
  • Илияна Йотова заяви, че дата за заседание на КСНС още няма, като първо трябва да се анализират актуалните рискове за националната сигурност и необходимостта от конкретни мерки.
  • Според нея България трябва активно да участва в изработването на обща европейска позиция за края на войната в Украйна и бъдещото споразумение.
  • Йотова подчерта, че военно решение на конфликта няма и призова за преговори, като Европа използва уроците от предишните неуспешни мирни опити.

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Президентът  Илияна Йотова каза в Силистра, че дата за заседание на КСНС ще бъде определена, ако се прецени, че има необходимост. По думите ѝ първо трябва да бъдат анализирани последните актуални данни за рисковете пред националната сигурност, след което ще бъде определена дата за заседанието, ако се прецени, че има необходимост. 

„Искаме да направим така, че тези информации да бъдат добре обследвани и най-вече Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции“, каза държавният глава.

Тя коментира и ролята на Европа в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Според нея България трябва да бъде сред активните участници в европейското семейство при изработването на обща позиция за това как трябва да приключи конфликтът и какво да бъде бъдещото споразумение.

По думите на Йотова Европа трябва да използва опита от предишните неуспешни опити за постигане на мир и да търси реалистичен път към преговори. Според нея военно решение по Украйна няма. Трябва да се седне на масата на преговорите от всички страни, каза тя.

Илияна Йотова посочи още, че е важно да бъдат отчетени уроците от провалените споразумения и преговори и на тази основа да се търси реалистично продължение на дипломатическите усилия.

Източник: БТА, Александър Леви    
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