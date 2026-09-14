България

Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч

Останките са били в напреднал стадий на разложение, съобщиха от Районната прокуратура

14 септември 2026, 18:00
Осем куфара с разложени животински останки са открити в Ловеч
Източник: iStock
  • В изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч са открити около осем куфара с животински останки.
  • Останките са били в напреднал стадий на разложение, а предстои да се установи какви и колко са животните.
  • По случая е образувана преписка и материалите са предадени на прокуратурата, която ще прецени последващите действия.

Деца откриха отровени животни край Павел баня

Куфари с животински останки са намерени в изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от граждани в събота. Предстои да се установи какви и колко са животните. По първоначална информация става въпрос за осем куфара.

На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата.

Мъж откри човешки останки зад сграда в Свищов

От Районната прокуратура в Ловеч казаха, че останките са били в напреднал стадий на разложение.

Определен е наблюдаващ прокурор и предстои да бъдат извършени действия по компетентност съобразно неговата преценка, добавиха от прокуратурата.

За случая днес са информирани Община Ловеч, както и Областната дирекция по безопасност на храните, откъдето не дадоха повече подробности.

Източник: БТА, Даниела Балабанова    
МВР разследване изоставена сграда Ловеч животински останки куфари прокуратура жестокост към животни престъпление
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Самолет кръжа около eдин час над София, получил технически отказ

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Доналд Тръмп: Русия и Украйна се договориха да спрат ударите по енергийната инфраструктура

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав - крадците я повлякоха с кон и каруца

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Дара изненада всички: Оттегля се от светлината на прожекторите и социалните мрежи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките усещат ли емоциите на стопаните си

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 3 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 3 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Непълнолетните, обвинени в умишленото убийство на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив

Съдът назначи психолого-психиатрични експертизи на непълнолетните по делото за убийството в Пловдив

Свят Преди 7 минути

Общо 10 младежи между 14 и 17 години са били задържани, а обвинения са повдигнати на осем

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко

Зеленски отстрани от поста главния прокурор на Украйна

Свят Преди 27 минути

Кравченко подаде оставка на 7 септември, а днес Зеленски издаде указ за освобождаването му

Илюстративно изображение

Месар пробутвал свинско месо като говеждо в Ирак, осъдиха го на 10 години затвор

Свят Преди 1 час

Търговецът е бил арестуван в Наджаф, след като у него са открити 75 килограма свинско месо

Експерти изследват резервоар след експлозия на токсичен газ в йорданското пристанище Акаба на Червено море на 28 юни 2022 г.

11 души пострадаха при изтичане на амоняк в Акаба

Свят Преди 2 часа

Властите евакуираха южното пристанище, а течът е бил овладян след инцидент в промишлена зона

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Помощ за ученици до 153 евро: Документи се подават до 15 октомври

Парите ни Преди 3 часа

Близо 114 000 заявления вече са подадени, а помощта се отпуска без подоходен критерий

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Том Холанд стана най-печелившият актьор в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

30-годишният британски актьор оглави класацията за всички времена, изпреварвайки Зои Салдана с общ касови приход от космическите 15,5 милиарда долара

Илюстрация на задържане

Хулигански екшън: Мъж ритал кошчета и шатри, свалил бельото си пред НДК

България Преди 3 часа

Според прокуратурата той е ритал кошчета, удрял шатри, псувал граждани и демонстративно се съблякъл

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

Парите ни Преди 3 часа

Сред санкционираните са голяма хранителна верига и мобилен оператор, проверките продължават в цялата страна

Ормузкия проток

Иран постави 77 кораба в черен списък заради нарушения в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Плавателните съдове са заплашени с глоби, задържане или конфискация, а Иран предупреди и компаниите, които им оказват услуги

Марк Рюте

Марк Рюте: Руските удари в Украйна показват отчаянието на Путин

Свят Преди 3 часа

Генералният секретар на НАТО заяви, че Москва няма да успее да спре западната подкрепа за Украйна

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

„Няма нужда от ДНК тест“: Синът на Килиън Мърфи изненада с прилика и актьорски дебют

Любопитно Преди 3 часа

Аран Мърфи тръгва по стъпките на баща си и получи роля в нов сериал на HBO, но феновете са категорични: „Няма нужда от ДНК тест“

Големи нефтени/газови тръбопроводи

Само за ден: Почти 18 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия пролив

Свят Преди 3 часа

Американският енергиен министър Крис Райт уточни, че първоначално обявеният обем от 17 млн. барела е бил занижен

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Златото губи блясък: Цената падна под 4300 долара

Парите ни Преди 3 часа

Скъпият петрол подхранва инфлационните страхове, а това засилва натиска върху благородния метал

Руски шпионаж

Германия обвини жена в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 4 часа

Федералната прокуратура твърди, че тя е предавала информация на служител на руското разузнаване в руското посолство

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Една от най-суровите локации се завръща в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Изолаторът ще посрещне новите си обитатели след оспорвана битка за територия тази вечер

Индийският премиер Нарендра Моди и китайският президент Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, 12 септември 2026 г.

Кремъл: Си Цзинпин и Моди са готови да помогнат за края на войната в Украйна

Свят Преди 4 часа

Според Дмитрий Песков лидерите на Китай и Индия са изразили готовност да участват в уреждането на конфликта

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Троянския манастир? Един маршрут, който си заслужава да извървите

sinoptik.bg
1

Започва приветлив и слънчев период

sinoptik.bg

„8 години до безкрая“: Джъстин Бийбър с любовно признание към Хейли и думи за ново начало

Edna.bg

Евгени Генчев от Италия: Предстои му среща с Микеле Мороне за концерта им в България

Edna.bg

Уау! 18-годишен вкара гол директно от корнер, Хебър смаза Етър (видео)

Gong.bg

Лудогорец ударил на камък с бразилски талант

Gong.bg

Уволненият директор на 138-о училище е назначен за зам.-директор в друго столично училище

Nova.bg

„Свободно съчинение“: Семейства на загиналите с остри критики след брифинга за „Петрохан“

Nova.bg