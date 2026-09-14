Руски сили поразиха два товарни кораба в Черно море

- Руските сили са поразили два товарни кораба в Черно море, съобщава „Интерфакс“, цитирана от Ройтерс.
- Русия и Украйна засилват атаките срещу пристанищни терминали и кораби със зърно, създавайки най-сериозния риск за черноморското корабоплаване от началото на войната.
- При отделни атаки в Белгородска област е загинал един човек, а друг е бил ранен, според местните власти.
Руските сили поразиха два товарни кораба в Черно море, съобщи днес информационната агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.
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Русия и Украйна засилиха взаимните си атаки срещу терминали за износ и кораби, превозващи зърно, което доведе до най-сериозните рискове за корабоплаването и търговията в Черно море от началото на войната преди четири години и половина.
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Междувременно беше съобщено, че един човек е загинал, а друг е бил ранен при атаки в руската Белгородска област, която граничи с Украйна, съобщиха местните власти.