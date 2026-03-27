Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Д убай бе поразен от среднощни наводнения, след като „интензивни порои“ удариха няколко града в Обединените арабски емирства (ОАЕ), което подтикна властите да издадат предупреждения.
Снимки бяха публикувани онлайн от медийната служба на Дубай и други източници, показващи мълния, удряща 829-метровата кула Бурдж Халифа – най-високата сграда в света.
Властите в ОАЕ активираха спешни мерки и издадоха предупреждения за безопасност в цялата страна, съобщи Gulf News.
دبي— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 26, 2026
Dubai pic.twitter.com/oVxpSGxPyX
„Проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ преминаха през големи части от ОАЕ от четвъртък до ранните часове на петък.
Нестабилна метеорологична система е причинила „мълнии, тътен от гръмотевици и интензивни порои в няколко града“, както и „ветрове, вдигащи прах и намалена видимост“, съобщи медията.
Полицията в Дубай заяви в социалната мрежа X, че усилията ѝ са се засилили, като специализирани екипи помагат за обезопасяването на пътищата, за да „поддържат гладкото движение на трафика“.
دبي— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 26, 2026
Dubai pic.twitter.com/LFjMH6QEEu
Полиция, екипи с помпи и влекачи са излезли преди зори, за да се опитат да изчистят водата и да се справят с последствията от необичайните условия, съобщи AOL.
Други видеоклипове показаха хора, вървящи през застояла вода в Шарджа, където на пътниците, планиращи да използват летището, беше препоръчано да проверят най-новата информация, тъй като метеорологичните условия могат да повлияят на полетите.
Amid rainy, changing weather conditions, @DubaiPoliceHQ has intensified field efforts through specialized teams to ensure road safety and keep traffic moving smoothly.
These efforts are part of a coordinated response focused on rapid coordination and partnership, strengthening… pic.twitter.com/z5dL31sHtz
Пътуващите трябва да се свържат директно с авиокомпаниите си, преди да се отправят към летището.
В четвъртък службата издаде предупреждение за „нестабилни условия“ до петък сутринта, прогнозирайки дъжд с „променлива интензивност, придружен на моменти от светкавици и гръмотевици“, плюс „от време на време силни“ ветрове и намалена видимост от вдигнатия прах и пясък.
Властите не дават подробности за това какви щети, ако има такива, е причинило времето, нито за смъртни случаи или наранявания.