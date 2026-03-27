Свят

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

829-метровата кула Бурдж Халифа беше поразена, докато „проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ връхлетяха ОАЕ

27 март 2026, 16:31
Източник: Getty Images

Д убай бе поразен от среднощни наводнения, след като „интензивни порои“ удариха няколко града в Обединените арабски емирства (ОАЕ), което подтикна властите да издадат предупреждения.

Снимки бяха публикувани онлайн от медийната служба на Дубай и други източници, показващи мълния, удряща 829-метровата кула Бурдж Халифа – най-високата сграда в света.

Властите в ОАЕ активираха спешни мерки и издадоха предупреждения за безопасност в цялата страна, съобщи Gulf News.

„Проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ преминаха през големи части от ОАЕ от четвъртък до ранните часове на петък.

Нестабилна метеорологична система е причинила „мълнии, тътен от гръмотевици и интензивни порои в няколко града“, както и „ветрове, вдигащи прах и намалена видимост“, съобщи медията.

Полицията в Дубай заяви в социалната мрежа X, че усилията ѝ са се засилили, като специализирани екипи помагат за обезопасяването на пътищата, за да „поддържат гладкото движение на трафика“.

Полиция, екипи с помпи и влекачи са излезли преди зори, за да се опитат да изчистят водата и да се справят с последствията от необичайните условия, съобщи AOL.

Други видеоклипове показаха хора, вървящи през застояла вода в Шарджа, където на пътниците, планиращи да използват летището, беше препоръчано да проверят най-новата информация, тъй като метеорологичните условия могат да повлияят на полетите.

Пътуващите трябва да се свържат директно с авиокомпаниите си, преди да се отправят към летището.

В четвъртък службата издаде предупреждение за „нестабилни условия“ до петък сутринта, прогнозирайки дъжд с „променлива интензивност, придружен на моменти от светкавици и гръмотевици“, плюс „от време на време силни“ ветрове и намалена видимост от вдигнатия прах и пясък.

Откакто започна войната на САЩ и Израел с Иран, Дубай попада под чести атаки от ирански ракети и дронове, с удари по летището и други цели.

Властите не дават подробности за това какви щети, ако има такива, е причинило времето, нито за смъртни случаи или наранявания.

Дубай Наводнения ОАЕ Буря Бурдж Халифа Проливен дъжд Метеорологични предупреждения Полиция на Дубай Летище Шарджа
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Свят Преди 19 минути

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

„Той ще бъде по-добър от мен": Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

„Той ще бъде по-добър от мен“: Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

Любопитно Преди 1 час

Магията се завръща с гръм и трясък! HBO пусна първия трейлър на новия сериал за Хари Потър и обяви коледна премиера, а оригиналната звезда Даниел Радклиф развълнува милиони фенове с признанието, че новият малък актьор ще бъде по-добър от самия него

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът": Стотици купуват книжки през „верни хора"

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

България Преди 1 час

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

„После ще...": Кои са царете на отлагането в зодиака

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

Любопитно Преди 2 часа

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

Свят Преди 2 часа

Ван И говори с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори" за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Кралица Камила бе уловена от камерите в многократни опити да привлече вниманието на крал Чарлз III по време на събитие, за да му покаже детайлна торта, която двамата по-късно се затрудниха да разрежат с меч

Задържаха мъж за стрелба с въздушна пушка от тераса

Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

България Преди 2 часа

По случая е започната проверка, след като рикоширала сачма попадна на балкон на съседи в квартал „Изгрев“

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта": Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Икономиката на Русия е в „зоната на смъртта“: Путин поиска от олигарсите да плащат за войната

Свят Преди 2 часа

Кремъл: Инициативата за предоставяне на средства е била изцяло лична

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Парламентарни избори Преди 2 часа

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай"

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на поредицата за „Криптокралицата“ тази събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA

Фалшиво видео с белгийската престолонаследница взриви социалните мрежи

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

Свят Преди 2 часа

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

От Лейди Гучи до Черната вдовица: Къде е днес Патриция Реджани?

Любопитно Преди 3 часа

От богаташка съпруга до „Черната вдовица“: Патриция Реджани поръчва убийството на Маурицио Гучи, излежава 18 години затвор и днес живее в Милано с милионна издръжка от наследството му, недоволна от превъплъщението на Лейди Гага в „Домът на Гучи“

ЕК започва три нови наказателни процедури срещу България

Европейската комисия започва три нови наказателни процедури срещу България

Свят Преди 3 часа

Засегнатите от днешните решения държави ще могат да предприемат необходимите действия до два месеца, иначе наказателните процедури ще продължат

Двама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожара в дом за възрастни в Рояк

Двама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожара в дом за възрастни в Рояк

България Преди 3 часа

Обвинението е за немарливо изпълнение на строителна и надзорна дейност, довела до трагедията през ноември 2021 г.

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Отварят процеса по проверка на машинния вот за наблюдатели

Парламентарни избори Преди 3 часа

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100%

Принцовете Хари и Уилям с баба си кралица Елизабет

Жестоката истина: Как кралица Елизабет е разделяла Уилям и Хари

Любопитно Преди 3 часа

Покойната кралица Елизабет се е отнасяла много различно към принц Уилям и принц Хари, докато са растели, твърди кралски автор. В нова книга за кралското семейство се казва, че покойният монарх „внимателно“ е подготвяла принц Уилям един ден да стане крал, но е „правилно оценила“ „слабостите“ на Хари

