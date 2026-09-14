Край на една ера: Почина „Султанът на пайетите“ Боб Маки

- Легендарният американски дизайнер Боб Маки почина на 87 години, оставяйки огромно влияние върху холивудската мода и поп културата.
- Наричан „Султанът на пайетите“, Маки създава емблематични визии за Шер, Мадона, Даяна Рос, Тина Търнър, Елтън Джон и други световни звезди.
- Той е автор на оригиналната скица на прозрачната рокля на Мерилин Монро, с която тя изпява „Happy Birthday, Mr. President“ за Джон Кенеди през 1962 г., и е носител на 9 награди „Еми“ и „Тони“.
Bob Mackie, Renowned Fashion Designer to Cher, Tina Turner, Carol Burnett and More, Dies at 87 https://t.co/yRoRiQXU39— Variety (@Variety) September 14, 2026
Легендарният американски моден дизайнер Боб Маки почина на 87-годишна възраст, съобщи АП. Новината беше потвърдена официално чрез изявление в неговия профил в социалните мрежи.
Известен като дизайнерът на звездите, той обличаше Шер и Мадона и оформи облика на холивудския блясък през 70-те, допълва агенцията.
Costume designer Bob Mackie has passed away aged 87. pic.twitter.com/a5AToKuCPI— Pop Crave (@PopCrave) September 14, 2026
Наричан в Холивуд „Султанът на пайетите“ (Sultan of Sequins) заради любовта му към блясъка, мънистата и пайетите, Маки остави с изключителния си талант незаличима следа в поп културата. Той създаде някои от най-запомнящите се, бляскави и дръзки визии за мегазвезди като Шер, Даяна Рос, Елтън Джон, Тина Търнър и Карол Бърнет. Създаваше и официални рокли за Мадона, Барбра Стрейзанд, Шарън Стоун и Джулия Луис-Драйфус, както и концертни костюми за Пинк.
Bob Mackie, the legendary Emmy and Tony-winning fashion and costume designer, has died. He was 87.— USA TODAY (@USATODAY) September 14, 2026
Mackie was famously known for his signature embellished and beaded designs for icons such as Cher, Dolly Parton, Tina Turner, Diana Ross and Liza Minnelli. https://t.co/KcN7LD15RI… pic.twitter.com/6ZnZiDBnA1
Маки е дизайнерът зад оригиналната скица на прочутата полупрозрачна, покрита с кристали рокля, с която Мерилин Монро изпя своето приглушено и съблазнително „Happy birthday, Mr. President“ пред Джон Кенеди през 1962 г., отбелязва АП.
През кариерата си той спечели девет награди „Еми“, една награда „Тони“ и беше номиниран три пъти за „Оскар“ за най-добър дизайн на костюми.