Най-силната магнитна буря за последните два месеца обхвана Земята

Учени прогнозират, че геомагнитната ситуация ще се нормализира напълно на 24 март

21 март 2026, 14:29
М агнитната буря, която продължава вече около 11 часа, се оказа най-силната от края на януари 2026 г., съобщиха от Лабораторията по астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ) на РАН и Института по слънчево-земна физика на Сибирското отделение на РАН.

"През нощта магнитната буря премина прага G3, който отделя силните бури от умерените. Последният път това се случи преди малко повече от два месеца – от 19 до 21 януари 2026 г. Тогава бе регистрирана една от най-силните бури на десетилетието, която почти достигна най-високото геомагнитно ниво G5“, се посочва в съобщението на лабораторията, цитирано от ТАСС.

Според учените бурята е започнала около 20:00 GMT и ще продължи около 11 часа. Те уточняват, че геомагнитната обстановка ще се нормализира напълно на 24 март.

  • Магнитна буря

Магнитната буря представлява силно и временно смущение на магнитосферата на Земята, причинено от мощни излъчвания от Слънцето. Тези излъчвания, известни като слънчеви изригвания и изхвърляния на коронарна маса (ИКМ), освобождават огромни количества енергия и заредени частици в космическото пространство. Когато достигнат Земята, те взаимодействат със земното магнитно поле, компресирайки го откъм страната, обърната към Слънцето, и разтягайки го откъм нощната страна, което води до бързи и интензивни промени в магнитното поле.Основната причина за магнитните бури е активността на Слънцето. Слънчевият вятър, постоянен поток от заредени частици, обикновено обгръща Земята. По време на пикове на слънчева активност, често свързани със слънчеви петна, Слънцето може да генерира изключително мощни изригвания на радиация (слънчеви изригвания, достигащи Земята за минути) и гигантски облаци от плазма, наречени ИКМ. Именно ИКМ, пътуващи със скорост от стотици до хиляди километри в секунда и достигащи Земята за 1-3 дни, са основните причинители на по-силните магнитни бури. При сблъсък със земната магнитосфера, тези заредени частици предизвикват флуктуации в магнитното поле, които могат да продължат от няколко часа до няколко дни. Интензивността на бурите се класифицира по скалата G1 до G5, като G5 са екстремни.

Въздействието на магнитните бури е многообразно. Едно от най-видимите и красиви явления са полярните сияния (аврори), които могат да се наблюдават на по-ниски географски ширини по време на силни бури. Технологично, магнитните бури могат да имат сериозни последици. Те могат да предизвикат прекъсвания на електрозахранването чрез генериране на индуцирани токове в дълги проводници като електрически мрежи. Сателитите в орбита са уязвими на повишена радиация, което може да наруши работата на GPS, комуникационни и метеорологични системи. Радиокомуникациите, особено късовълновите, както и навигационните системи в авиацията, също могат да бъдат временно прекъснати. Един от най-известните примери е т.нар. събитие Карингтън през 1859 г., което причинява широкомащабни проблеми с телеграфните системи.По отношение на човешкото здраве, научният консенсус е, че прякото физическо въздействие на магнитните бури върху хората на земната повърхност е минимално. Земната атмосфера и магнитосфера осигуряват ефективна защита от повечето радиационни частици. Въпреки това, някои проучвания и анекдотични доказателства предполагат, че чувствителни индивиди (като хора със сърдечно-съдови заболявания или мигрена) могат да изпитват симптоми като главоболие, умора, раздразнителност или нарушения на съня по време на силни бури.

  • Как да се предпазим

Защитата от магнитни бури за обикновения човек не включва специфични физически мерки. По-скоро се акцентира върху общото здравословно състояние и информираността. Националните космически агенции и метеорологични центрове предоставят прогнози за космическото време, позволявайки на операторите на критична инфраструктура да предприемат мерки за защита на системите си. За индивидите, препоръките са по-скоро общи:

  1. поддържане на здравословен начин на живот,
  2. осигуряване на достатъчно сън,
  3. избягване на стрес и при необходимост консултация с лекар за управление на съществуващи медицински състояния.

При възможни локални прекъсвания на електрозахранването, е разумно да имате план за действие, подобен на този при други природни бедствия - например наличие на фенерче, радио на батерии и запаси от храна и вода. Няма научно доказани специфични диети, добавки или устройства, които да предпазват пряко от въздействието на магнитното поле.

Магнитна буря Слънчева активност Геомагнитни нива Изхвърляния на коронарна маса Полярни сияния Електрозахранване Сателитни системи Човешко здраве Космическо време Предпазни мерки
