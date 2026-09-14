11 души пострадаха при изтичане на амоняк в Акаба

Експерти изследват резервоар след експлозия на токсичен газ в йорданското пристанище Акаба на Червено море на 28 юни 2022 г.

11 души са пострадали при изтичане на амоняк в промишлен комплекс в йорданския град Акаба, като нараняванията са леки до средни.

Южното пристанище е било евакуирано, а течът вече е овладян; инцидентът е станал при техническа поддръжка на стара помпа или съоръжение под налягане.

Работниците ще се върнат едва след повторни проверки и измервания, потвърждаващи, че районът е безопасен.

تسرب غاز الأمونيا في العقبة يُصيب 11 شخصاً بحالات اختناق وإخلاء الميناء احترازياً pic.twitter.com/KXHgu9KoPg — وكالة الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) September 14, 2026

Единадесет души пострадаха след изтичане на амоняк в промишлен комплекс в южния йордански град Акаба, съобщи официален представител пред Ройтерс.

Властите евакуираха южното пристанище в града след инцидента, съобщи държавната телевизия.

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Нидал ал Уран, комисар по околната среда и обществената безопасност към Управлението на специалната икономическа зона на Акаба, заяви, че изтичането е било овладяно, а пострадалите са с леки до средни по тежест наранявания.

По думите му инцидентът е станал по време на техническа поддръжка на стара помпа или съоръжение под налягане в южната промишлена зона на Акаба, далеч от жилищни райони. От съоръжението е изтекло малко количество натрупал се в него амоняк, каза той.

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Комисарят не посочи името на компанията, за която са били извършвани дейностите по поддръжката, като уточни само, че тя е японска.

Служителите ще могат да се върнат на работните си места, след като специалисти и други компетентни служби извършат повторна проверка, направят необходимите измервания и потвърдят, че вече е безопасно, отбеляза той.