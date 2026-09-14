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Израел ядоса България и си изпати! - "Лъвовете" са на осминафинал на ЕвроВолей

Световните вицешампиони надвиха Израел с 3:1 гейма

Обновена преди 1 час / 14 септември 2026, 21:12
Израел ядоса България и си изпати! - "Лъвовете" са на осминафинал на ЕвроВолей
(14 септември 2026) Европейско първенство по волейбол за мъже се провежда в София. Среща от първата фаза в група „Б“ между Националните отбори на България и Израел.   
Източник: БТА
  • България победи Израел с 3:1 и си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол, независимо от резултата в последния си мач.
  • Александър Николов и Денислав Бърдаров бяха най-резултатни с по 18 точки, а успехът дойде след обрат от 0:1 гейма.
  • България е трета в група B с 3 победи и 1 загуба и в сряда, 16 септември, от 19:00 ч. ще играе срещу европейския шампион Полша.

Целта е изпълнена: България е на Европейско

България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже, предаде БГНЕС. Световните вицешампиони надвиха Израел с 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20) гейма и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния мач със същия резултат.

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков отново подкрепи волейнационалите, но за разлика от двубои с украинците, този път им беше на късмет.

Срещата не започна добре за тима на Джанлоренцо Бленджини. Израелците стартираха вдъхновено и много прецизно в посрещане и атака, което доведе до проблеми за българския отбор. Първият гейм отиде на сметката на съперника след 25:23. Във втората част нашите се мобилизираха и подкрепени от силното включване на Аспарух Аспарухов, възстановиха равенството. В края на гейма се стигна и до напрежение между двата състава след успешен видео чалъндж за Израел при една топка, която изглеждаше спасена от Симеон Николов. В крайна сметка точката бе присъдена на израелците, а Александър Николов получи жълт картон.

На четвъртфинал сме на "Евроволей" 2017

Това мотивира Алекс и той наказа опонента до края на частта, а след това нашите доминираха. Много убедителен трети гейм бе последван от спокоен четвърти и така Бленджини и компания гледат към осминафиналите. Отборът ни няма как да бъде изместен от топ 4 в група В, който продължава към елиминациите.

Александър Николов и Денислав Бърдаров завършиха с по 18 точки, 13 добави Аспарухов, а капитанът Алекс Грозданов се отчете с 12 пункта. За съперника Марк Рура и Шей Майо Либерман приключиха съответно с 18 и 14 точки.

Тимът ни е трети с баланс 3-1 - Украйна е лидер с четири от четири, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансове за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция.

За България предстои сблъсък именно с поляците в сряда, 16 септември от 19:00 часа. Израел завършва груповата фаза с мач срещу Северна Македония по-рано в същия ден.

Източник: БГНЕС    
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