Свят

Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза

Nvidia е в основата на световната икономика на изкуствения интелект

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 15:27
Оставката на Хуанг заплашва света с небивала криза
Източник: EPA/БГНЕС

Д женсън Хуанг подаде оставка от поста главен изпълнителен директор на Nvidia и с това постави индустрията за изкуствен интелект в безпрецедентна ситуация. Събитията около един от най-влиятелните технологични ръководители в света предизвикаха сътресения, които според Axios надхвърлят дори кризата в OpenAI след временното отстраняване на Сам Алтман през 2023 г.

Залогът е изключително голям, тъй като Nvidia е в основата на световната икономика на изкуствения интелект. Нейните чипове, инвестиции и финансови гаранции поддържат цялата екосистема от компании с обща стойност от трилиони долари. В центъра на тази система е Хуанг, който в продължение на 33 години превърна името си в синоним на Nvidia, а компанията - в символ на изкуствения интелект.

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„Това не е обикновен главен изпълнителен директор. Това не е обикновена компания. Това не е обикновен сектор. И това не е обикновено време“, написа икономистът Мохамед Ел-Ериан в X. Той предупреди за опасност от разпространение на кризата в цялата икономика.

Преди скандала с любовниците на Хуанг, едната от които се оказа китайска шпионка, Nvidia, най-голямата компания по пазарна капитализация в света, формираше с оценката си от над 5 трилиона долара около 7% от стойността на основният фондов индекс в САЩ, S&P 500 и беше генерирала 10% от рекордния му ръст през последното десетилетие. 

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Само преди две седмици перспективата Nvidia да остане без Хуанг изглеждаше немислима. Дори след разкритията за негова афера с жена, заподозряна във връзки с китайското разузнаване, президентът на САЩ Доналд Тръмп и бордът на директорите на компанията застанаха зад главния изпълнителен директор. В негова защита се обявиха и влиятелни представители на Силициевата долина, а анализаторите продължаваха да дават високи шансове за запазването на поста му.

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Положението се промени рязко след разкриването на втора извънбрачна връзка - този път със служителка на Nvidia, която е била пряко подчинена на Хуанг. Според Axios новината е станала известна в сряда вечерта, след което бордът на директорите на компанията е провел заседание, за да обсъди бъдещето на главния изпълнителен директор. До ранните часове на четвъртък обаче все още няма взето решение. В Белия дом също са информирани за ситуацията.

Финансовите пазари реагираха остро. Още след първия скандал Nvidia беше загубила над 1 трилион долара от пазарната си капитализация, а акциите ѝ продължиха да поевтиняват при извънборсовата търговия и преди отварянето на борсите. Известният технологичен анализатор Дан Айвс коментира, че без Хуанг стойността на компанията може да се срине с 25%.

А пазарната капитализация е изключително важна за гарантиране на инвестициите на компанията в сектора на изкуствения интелект.

Възходът на Хуанг е сред емблематичните истории на Силициевата долина. Роденият в Тайван предприемач започва пътя си от работа по почистване на тоалетни в пансион в Кентъки и сервиране в ресторант, за да стигне до създаването на най-скъпата компания в историята.

Скандалът се разгръща в момент на нарастваща несигурност за бъдещето на индустрията за изкуствен интелект. Финансови, политически и регулаторни рискове поставят под въпрос една от най-мащабните инвестиционни вълни в съвременната икономика.

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Особено чувствителен е моментът за Anthropic, който подготвя историческо първично публично предлагане на акции. Nvidia е поела ангажимент за инвестиция от 10 млрд. долара, а предстоящото публично предлагане се разглежда като важен тест за доверието на Уолстрийт в бизнеса с изкуствен интелект. През последните години Хуанг активно защитаваше високите оценки на компаниите в сектора и отхвърляше предупрежденията за спекулативен балон. Сегашните скандали около него обаче могат да допринесат за разклащането на този фундамент.

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Последиците може да надхвърлят Силициевата долина и финансовите пазари и да засегнат администрацията на Тръмп заради отношенията ѝ с Nvidia и политиката за износ на чувствителни технологии към Китай.

Хуанг изгради близки отношения с американския президент и министъра на търговията Хауърд Лътник. Именно при управлението на Тръмп бяха облекчени някои ограничения върху продажбите на чипове за Китай, въпреки опасенията на други американски представители за китайски шпионаж и незаконен износ на технологии. Междувременно водещи сенатори от Демократическата партия вече настояват Лътник и други високопоставени служители да запазят всички документи и кореспонденция, свързани с контактите им с Nvidia и Хуанг. Това може да постави началото на мащабно разследване.

Както отбелязва анализаторът на Китай Бил Бишъп след признанието на Хуанг за първата му извънбрачна връзка: „Рядко има само една лъжа.“

Редактор: Николай Киров
Източник: Axios    
Дженсън Хуанг Nvidia Изкуствен интелект
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