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NYT: Алис Хуан е поддържала контакти с китайското разузнаване по време на връзката си с шефа на Nvidia

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„Аз сключих сделката“: Доналд Тръмп спечели до $15 млн. от завръщането на Хуанг в Nvidia

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп използва по нов начин най-известната си снимка в понеделник, за да отбележи завръщането на Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор на Nvidia.

Президентът публикува променена версия на добре познатия кадър, на който агенти на Сикрет Сървис го извеждат от сцената след неуспешен опит за покушение в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли 2024 г., като окървавеното лице на Хуанг замества това на Тръмп, а стиснатият му юмрук държи вдигнат червен сутиен над главата си, пише The New York Post.

Nvidia връща Дженсън Хуанг на поста изпълнителен директор

На заден план в обработеното изображение американското знаме е заменено от банер с логото на Nvidia.

🚨 LMFAO! President Trump actually just posted this gem of Jensen Huang, superimposed over the Butler assassination attempt And he's holding a red bra in the air 😭😭 No other president, man. Today has been HISTORY! https://t.co/hl7HQIWsW0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 23, 2026

Бордът на компанията обяви по-рано в понеделник, че е гласувал единодушно за възстановяването на Хуанг като президент, главен изпълнителен директор и член на борда, 11 дни след оставката му и шест дни след като председателят на борда заяви, че няма планове да го връща.

Бордът посочи, че е взел предвид становище от „високи нива на правителството на Съединените щати“ и е уверен, че завръщането на Хуанг „не представлява риск за националната сигурност“.

„Аз сключих сделката“: Доналд Тръмп спечели до $15 млн. от завръщането на Хуанг в Nvidia

Тръмп настоя за завръщането на Хуанг ден по-рано, като написа в Truth Social в неделя вечерта: „Надявам се бордът на Nvidia да наеме отново Дженсън Хуанг. Това би било най-доброто за компанията, а също и за САЩ“.

По-рано този месец президентът предложи бившия главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук за заместник на Хуанг, заявявайки: „Легенда заменя легенда!“.

Хуанг подаде оставка на 12 ноември след разкрития за афера с Алис Хуанг, която американските разузнавателни служби подозират в шпионаж в полза на Китай, както и с още двама служители на Nvidia.

Алис Хуанг е бивш ръководител в Megaspeed, базирана в Сингапур компания за центрове за данни, която е имала достъп до най-модерните чипове за изкуствен интелект на Nvidia. В неделя вестник „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Алис Хуанг (която няма роднинска връзка с Дженсън) е била в контакт със служител на Министерството на държавната сигурност на Китай, пекинската версия на ЦРУ, от пролетта на 2025 г. до тази есен.

Китай отрича да се е опитвал да вкара Хуанг в капан.

Дженсън Хуанг признал за още извънбрачни връзки пред борда на Nvidia преди завръщането си

Тръмп многократно изрази съмнение относно оценката за мотивите на Алис Хуанг да се сближи с Дженсън Хуанг, заявявайки пред CNBC: „Всеки път, когато имате китайка, която изглежда добре или е красива, казват, че е шпионка“.

Инвеститорите бяха възхитени от обрата, което повиши акциите на Nvidia с 30% по време на сутрешната търговия.

„Бордът вярва, че Дженсън е правилният човек да ръководи Nvidia“, заяви в изявление председателят на борда Харви Джоунс, който преди това изключи възможността за завръщането на Хуанг.

Очаква се Хуанг да се яви пред Конгреса следващия месец, за да отговаря на въпроси относно действията си.