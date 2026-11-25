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Б лизо 40 кг кокаин на стойност около 6 млн. евро задържаха митнически служители при проверка на товарен автомобил на главен път Е79 в посока от Видин към Монтана.

Камионът е бил с чужда регистрация и е управляван от 50-годишен турски гражданин. Митническа мобилна група го спряла за проверка, след което превозното средство било отклонено за щателен контрол в Митническо бюро Видин.

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В кабината митническите служители открили 35 пакета с кокаин. Наркотикът бил укрит в естествени кухини зад тахографа.

Тирът пътувал от Нидерландия за Турция, а в хладилното ремарке превозвал боровинки. За основния товар шофьорът разполагал с необходимите документи.

„Митничарите са направили съвсем първоначален анализ. Първо се проверяват документите и видът на автомобила, а после и поведението на шофьора. Това, което ги е усъмнило, е предвиденият маршрут“, обясни началникът на отдел „Митническо разузнаване“ към Териториална дирекция Русе Дончо Ташлиев, цитиран от NOVA.

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Главният инспектор в дирекция „Борба с трафика“ във Видин Стефан Горанов уточни, че при проверката не е използвано митническо куче. Такова е било включено при сходен случай преди няколко месеца, когато в тайник на автомобил е открито голямо количество кокаин.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура във Видин. С постановление на прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем. По искане на прокуратурата съдът е постановил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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Това е най-голямото количество кокаин, открито на територията на област Видин от началото на годината. През 2026 г. досега са разкрити над 178 кг от наркотика, като 76 кг от тях са във Видинско.