К метът на София Васил Терзиев свиква работна среща с всички отговорни страни за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Ден по-рано от Министерството на образованието и науката (МОН) заявиха, че проблемът с „Топлофикация София“ не се решава съзнателно и че се търси възможност справедливото недоволство на студентите да бъде използвано за политически цели.

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За спешни действия по възстановяването на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития настоя и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Кметът Васил Терзиев категорично отхвърля обвиненията на министерството. От Столичната община посочват, че от началото на кризата той активно съдейства за получаване на актуална информация за ситуацията в района на студентските общежития и за възможните решения.

„Не смятам, че някой има намерение да използва студентите за политически цели, нито че те биха позволили това. Липсата на отопление и топла вода през зимата е сериозен проблем за всички засегнати софиянци, но студентите са в още по-трудна ситуация. В общежитията те нямат възможност да монтират бойлер, а често не могат да използват и алтернативни отоплителни уреди заради състоянието на електрическите инсталации“, заявява Терзиев, цитиран в съобщението.

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По думите му при липса на навременни и адекватни мерки е било очаквано да се стигне до настоящата ситуация.

След призива на МОН кметът е заявил готовност да събере всички отговорни страни, които да представят наличните данни по казуса.

От Столичната община обаче подчертават, че за намирането на работещо решение са необходими активни действия и конкретни ангажименти както от Столичния общински съвет, така и от Министерството на образованието и науката. Общинският съвет има правомощията да упражнява контрол върху „Топлофикация София“ ЕАД.

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