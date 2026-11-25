България рискува да бъде принудена да тегли допълнителни и по-скъпи заеми още през следващата година, ако заложените в бюджета приходи не бъдат изпълнени, а държавните разходи не бъдат ограничени. В същото време само за три години годишните плащания за лихви по държавния дълг се очаква да нараснат повече от два пъти.

За опасностите пред публичните финанси предупредиха финансистът Левон Хампарцумян и икономистът Румен Гълъбинов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, след като Европейската комисия препоръча преминаване към по-строг етап от процедурата по свръхдефицит срещу България.

Според двамата експерти правителството все още има време да предприеме действия и да направи корекции в проектобюджета за 2027 г.

Какво не изпълни България?

Според Гълъбинов дори в настоящия проектобюджет за следващата година не са взети предвид в достатъчна степен препоръките на Европейската комисия.

„Всеки, който предпочита да прочете препоръките, вместо да му ги преразказват, ще установи, че ние и към момента с предложенията, които се внасят в Народното събрание за бюджета следващата година, не се съобразяваме изцяло с препоръките на Европейската комисия“, коментира икономистът.

Той открои три проблема - прекалено оптимистичната прогноза за икономическия растеж, недостатъчното ограничаване на ръста на държавните разходи и подценяването на инфлацията.

Фискалният съвет предупреждава: Бюджет 2027 е с риск от неизпълнение

Още в писмото си до Министерството на финансите от 26 октомври Европейската комисия посочва, че нетните разходи на България през 2026 г. се очаква да нараснат с 10,1% при препоръчителен максимум от 4,2%.

В окончателната си оценка от 24 ноември Брюксел отчита отклонение от препоръчаната траектория на разходите, равняващо се на 2,3% от БВП, дори след отчитане на разрешената гъвкавост за разходите за отбрана.

Това е проблемът, който България пренася в следващата година. Дори темпът на увеличение на разходите да бъде забавен през 2027 г., вече натрупаното отклонение трябва да бъде компенсирано.

Колко реалистични са прогнозите в Бюджет 2027?

Правителството залага икономически растеж от 2,5% през 2027 г., докато Европейската комисия прогнозира 2,1%.

Според Гълъбинов дори тези очаквания могат да се окажат прекалено оптимистични заради рисковете пред туристическия сектор, свързани със ситуацията в Черно море.

„Ние може да нямаме туристически сезон летен. Да е нулев. А той е голям източник на доходи, на бизнес. Той е голям източник на приходи за държавния бюджет“, предупреди икономистът.

По-слабият икономически растеж може да означава по-ниски приходи от ДДС, корпоративни данъци и осигуровки. В същото време държавата вече е планирала увеличения на пенсии, заплати и социални плащания, които трудно могат да бъдат отменени в рамките на бюджетната година.

Хампарцумян обърна внимание и на структурата на икономическия растеж. Според него около 75% от него се дължи на вътрешното потребление.

„Вдигат инфлацията, задлъжнялостта на България, експортът на България пада, имаме негативни явления и очаквания за туристическия сезон, за други неща“, коментира финансистът.

ЕК иска глоба от близо 25 млн. евро за България заради дефицита

Есенната прогноза на Европейската комисия също отчита отрицателен принос на нетния износ към икономическия растеж, до голяма степен заради увеличения внос, стимулиран от силното вътрешно потребление.

С други думи, ако увеличеното потребление се задоволява предимно с вносни стоки, част от допълнителните пари, които домакинствата харчат, стимулират производството извън България.

Глобата от 25 млн. евро ли е най-големият проблем?

Според Хампарцумян размерът на евентуалната санкция от Брюксел не представлява особено голяма сума на фона на българските публични финанси.

„Просто едно напомняне, че нещо трябва да правим“, коментира той.

Далеч по-сериозен според финансиста е проблемът с нарастващите разходи за обслужване на държавния дълг.

„Европейската комисия в този случай ни пази от самите нас“, заяви Хампарцумян.

По думите му през 2028-2029 г. годишните плащания за лихви ще доближат 2 млрд. евро, а е възможно и да надхвърлят тази сума.

ЕК оценява бюджетния план на България за 2027 г.

Данните в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Министерството на финансите потвърждават мащаба на проблема.

Предвидените разходи за лихви са:

2026 г. - 1,06 млрд. евро;

2027 г. - 1,43 млрд. евро;

2028 г. - 1,85 млрд. евро;

2029 г. - 2,3 млрд. евро.

Само догодина държавата ще трябва да отдели около 366 млн. евро повече за лихви спрямо 2026 г. Това е близо 15 пъти повече от размера на една потенциална глоба от Брюксел.

До 2029 г. допълнителните годишни разходи за лихви спрямо настоящата година ще достигнат над 1,2 млрд. евро.

Тези средства не отиват за погасяване на главницата по дълга. Те са цената, която държавата плаща за ползването на привлеченото финансиране. Колкото повече пари са необходими за лихви, толкова по-малко възможности има бюджетът да увеличава разходите за други обществени нужди, без да търси допълнителни приходи.

Ще се наложи ли актуализация на Бюджет 2027?

За следващата година правителството предвижда максимален размер на новия държавен дълг от 8,6 млрд. евро при 10,1 млрд. евро през настоящата година.

Въпреки по-ниския лимит общият размер на държавния дълг продължава да расте. Според прогнозите на Министерството на финансите той ще достигне 44,3 млрд. евро в края на 2027 г., 50,7 млрд. евро през 2028 г. и 56,7 млрд. евро през 2029 г.

Част от новите заеми служат за погасяване на стари задължения. Само през 2027 г. предстои рефинансиране на дълг за около 2,1 млрд. евро.

Икономисти: Бюджет 2027 крие риск за следващите години

Гълъбинов предупреди, че ако бюджетните приходи се окажат недостатъчни и разходите не бъдат оптимизирани, още в средата на следващата година депутатите може да се наложи да преразгледат бюджета и да гласуват увеличение на лимита за нов държавен дълг.

„И както казва Левон, те ще са по-скъпи. Вдигат се лихвите навсякъде по света“, допълни икономистът.

При неизпълнение на приходите правителството ще бъде изправено пред избор между ограничаване на разходите, допълнителни приходни мерки и увеличаване на задлъжнялостта.

Това не означава непременно намаляване на пенсии или заплати, но би ограничило възможностите за нови увеличения на доходите, инвестиции в инфраструктура и финансиране на обществени услуги.

Еднократни приходи срещу постоянни разходи

Друг риск пред бюджета е свързан с начина, по който правителството планира да увеличи приходите през 2027 г.

Сред предложените мерки е еднократният данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори, който предвижда данъчна ставка от 33%.

Гълъбинов смята, че наред със засилените санкции срещу големите търговски вериги подобни мерки изпращат негативни сигнали към чуждестранните инвеститори.

„Във всички тези случаи това не са добри сигнали, които излъчваме към международната инвестиционна общност, към други, които искаме да поканим да дойдат да инвестират в България“, заяви икономистът.

Проблемът с еднократните данъчни приходи е, че те могат да подобрят бюджетното салдо за конкретна година, но не осигуряват трайно финансиране на постоянните разходи.

Пенсиите, заплатите в публичния сектор и лихвите по дълга ще трябва да бъдат плащани и през следващите години, когато този данък вече няма да носи приходи, ако не бъде удължен.

Именно този риск отчита и Европейската комисия. Според есенната ѝ прогноза дефицитът на сектор „Държавно управление“ ще се свие до 4% от БВП през 2027 г., но отново ще нарасне до 4,8% през 2028 г. след отпадането на еднократния данък и при липса на достатъчно трайни мерки за увеличаване на приходите.

Ще свалят ли глобите цените в магазините?

Двамата експерти коментираха и действията на регулаторите срещу големите търговски вериги в опит да бъде овладяна инфлацията.

Хампарцумян определи подхода със санкциите като неефективен.

„Основното нещо в регулирането на пазарните отношения не са санкциите, а повече пазарни отношения, по-висока степен на конкуренция, повече производство на стоки и услуги“, заяви финансистът.

Според него подобна политика може да има обратен на търсения ефект.

„Ще доведе до дефицит на някои стоки, по-ниско качество и по-високи цени“, предупреди той.

Прогнозата на Европейската комисия е инфлацията в България да остане сравнително висока и през първата половина на 2027 г., като средногодишното поскъпване се очаква да достигне 3,9%.

Брюксел посочва сред причините по-високите цени на енергията и нарастващите производствени разходи, включително тези за труд. Това са фактори, върху които санкциите срещу търговците сами по себе си имат ограничено въздействие.

Има ли време България да реагира?

Според Гълъбинов представители на правителството трябва да проведат непосредствени разговори с европейските институции, след което да внесат необходимите промени в Народното събрание и да потърсят подкрепа и от опозицията.

Хампарцумян призова управляващите да спрат да се оправдават с предишните правителства и да се възползват от опита на финансовите специалисти в страната.

„В България има експерти с отпаднала необходимост, които обаче имат необходимата професионална подготовка“, посочи той и призова за професионален подход при коригирането на бюджета.

На 11 декември се очаква финансовите министри на ЕС да разгледат въпроса за следващия етап от процедурата по свръхдефицит срещу България.

Дори страната ни да избегне финансовата санкция, пред правителството остава задачата да ограничи натрупването на нов дълг и да овладее дефицита трайно, а не само в рамките на една бюджетна година.