Бивш председател на Управителния съвет на АПИ е обвинен в безстопанственост в особено големи размери.

Според прокуратурата действията му са причинили щети за 312 млн. лева с ДДС.

Обвинението е заради авансово плащане от 260 млн. лева без ДДС за строителството на участъци 4, 5 и 6 на магистрала „Хемус“.

Към момента на плащането за участъци 5 и 6 не е имало одобрени проекти и разрешения за строеж.

Разследването се води от ГДБОП под надзора на Софийската градска прокуратура.

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Бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е обвинен в безстопанственост в особено големи размери във връзка със строителството на автомагистрала „Хемус“. Според разследващите с действията и бездействията си той е причинил щети на пътната агенция за 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с включен данък. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Обвинението обхваща периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. Според прокуратурата през това време тогавашният ръководител на АПИ не е упражнил необходимия контрол върху изпълнението на договора между агенцията и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД за изграждането на участъци от магистралата.

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Държавното обвинение твърди, че бившият председател на пътната агенция е подписал допълнително споразумение, с което е допуснал авансово изплащане на 260 млн. лева без ДДС за строителни дейности по участъци 4, 5 и 6 на „Хемус“. Това е станало въпреки изричната разпоредба в първоначалния договор, която не е предвиждала подобни плащания.

Към този момент за участъци 5 и 6 не е имало окончателно изготвени и одобрени проекти, разрешения за строеж и необходимите документи за откриване на строителните площадки.

Според прокуратурата през юни 2020 г. обвиняемият е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството документ за плащане, който не е бил одобрен от компетентния експертен съвет на АПИ, каквото изискване е имало в договора.

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Разследващите твърдят, че в резултат на тези действия „Автомагистрали“ ЕАД е получило средства за строителни работи по участъци 5 и 6, които в действителност не са били извършени в посочените обеми.

От прокуратурата определят деянието като особено тежък случай на безстопанственост. Името на обвиняемия не се съобщава.

Разследването се води от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и продължава.