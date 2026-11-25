Д окато последната дневна светлина за годината угасва на полет към дома ѝ в Уткиагвик, Аляска, Кармен Дагет насочва камерата си през прозореца на самолета към слънцето, съобщава Newsweek.

„Спомням си как летях обратно и нарочно снимах слънцето, защото знаех, че няма да го виждам известно време. Просто трябва да се разделиш с него и да приемеш Луната за свое зимно слънце“, разказва тя.

На 18 ноември слънцето изгря над Уткиагвик (бивш Бароу) за около час, преди да се скрие под хоризонта в 13:42 ч. Според изчисленията на американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA), то няма да се покаже отново чак до събота, 23 януари 2027 г. Между тези два следобеда лежат точно 65 дни без нито един изгрев.

„Голямата нощ на размисъла“

Двумесечната тъмнина всяка година попада в световните новини, но за местните това е част от ритъма на живота. Биологът Кармен Дагет, която живее там от девет години, признава, че за външните хора е почти невъзможно да си представят какво означава да живееш два месеца без слънце.

Учителката Робин Пъркинс-Аскю, родом от Далас, Тексас, обаче намира особен чар в този период. Докато много семейства заминават на почивка, а колегите ѝ започват да тъгуват за дома, тя нарича сезона „голямата нощ на размисъла“.

Utqiagvik, Alaska residents reveal what 65 days of polar night is really like, and how they cope until the sun returns Jan. 23. https://t.co/bKcAYJpwif — Newsweek (@Newsweek) November 25, 2026

„Когато се събудиш, е тъмно. Когато си лягаш, е тъмно. Когато си на работа и погледнеш през прозореца – пак е тъмно“, описва тя ежедневието. Дори учениците ѝ често бъркат деня и нощта, което води до повече отсъствия в училище.

Тяло, което иска да заспи зимен сън

Липсата на светлина удря и физически, и психически. Дагет споделя, че сутрин ставането от леглото е много по-трудно, защото тялото буквално иска да изпадне в зимен сън. През първата си зима там тя усетила, че продуктивността ѝ спада с около 90%.

Полярната нощ все пак не е пълен, непрогледен мрак. По обяд слънцето се намира точно под южния хоризонт и създава т.нар. граждански здрач – меко сияние, подобно на зазоряване или свечеряване, което трае по няколко часа в средата на деня. В ясни нощи пък небето е толкова чисто, че имаш чувството, че гледаш директно в дълбините на Космоса.

Въпреки това тъмнината прогонва мнозина. Пъркинс-Аскю разказва, че нито един учител не си е тръгнал заради учениците – „винаги е заради тъмнината“. Дори собственият ѝ съпруг не издържал и се върнал обратно, но тя приела оставането като лично предизвикателство: да оцелее в условия, в които 90% от дошлите отвън се отказват.

Общност, която се държи заедно

Когато мракът изолира, хората в Уткиагвик се сплотяват още повече:

Традиции и празници: Капитаните на китоловни екипи споделят улов с общността, а през декември се провеждат прочутите коледни игри, заради които местните предпочитат да останат в града, вместо да летят на юг.

Капитаните на китоловни екипи споделят улов с общността, а през декември се провеждат прочутите коледни игри, заради които местните предпочитат да останат в града, вместо да летят на юг. Взаимна подкрепа: Тъй като Аляска има по-високи нива на депресия и самоубийства от средните за САЩ, през зимата хората редовно проверяват как са съседите, приятелите и близките им.

Тъй като Аляска има по-високи нива на депресия и самоубийства от средните за САЩ, през зимата хората редовно проверяват как са съседите, приятелите и близките им. Малки трикове срещу мрака: За да пребори зимата, Дагет е напълнила дома си с хидропонни растения, специални лампи с пълен светлинен спектър и фонтанче с течаща вода, което създава усещане за пролет сред ледената зима.

За Робин Пъркинс-Аскю най-важното послание към света е, че въпреки екстремните условия, там живеят обикновени хора със същите мечти и надежди за децата си. И всяка сутрин до 23 януари тя излиза в тъмното с една и съща мисъл: „Да, виждам мрак, но слънцето идва".