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Местан поиска право на отговор след участието на адвокат Димитър Марковски в ефира на NOVA.

Той оспори четири основни твърдения, свързани с експертизата на проф. Станимир Карапетков.

Според него снимки и видеозаписи показват промени по местопроизшествието между първия и втория оглед.

Местан отново заяви, че е несправедливо обвинен за катастрофата край село Загорско.

„Осем години нося тегобата на несправедливо обвинен“. Това заяви бившият лидер на ДПС и ДОСТ Лютви Местан пред NOVA. Той поиска право на отговор след гостуването на адвокат Димитър Марковски, защитник на вещото лице проф. Станимир Карапетков.

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Местан заяви, че не е съгласен с Марковски по четири основни въпроса, свързани с делото за катастрофата край село Загорско.

„Преди всичко искам да благодаря на NOVA. Вашият репортер е проявил изключителен професионализъм, като е направил видеорепортажи и ги е заснел в деня на катастрофата и два дни след това от един и същи ракурс. Тези видеорепортажи са приложени като официални доказателствени средства към делото и благодарение на тях ние успяхме да покажем абсолютно всички манипулации, които са направени между първия и втория оглед на местопроизшествието - изсечените храсти, допълнително начертаната стоплиния, възстановената указателна табела“, каза Местан.

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Той обвини вещото лице проф. Станимир Карапетков, че е изготвил експертиза, която според него е невярна и е довела до повдигането на обвинението срещу него.

„За мен е важно да кажа, че този прокурорски произвол, на който съм подложен, се дължи на този фалшификат на Станимир Карапетков. Осем години българските граждани са сугестирани от снимка, която показва как автомобилът ми е ударен отдясно. И се внушава, че съм виновен, защото съм препречил пътя на автомобил, който се движи от Маказа за Кърджали“, заяви Местан.

Той показа две снимки, на които според него се вижда, че автомобилът му е непокътнат отляво, докато той предприема лява маневра.

Спор за маркировката на пътя

Местан оспори и заключенията на Карапетков относно хоризонталната маркировка на пътя. По думите му вещото лице е заявило пред съда, че е направило внимателен сравнителен анализ на снимковите материали от деня на катастрофата и на видяното при втория оглед, но не е установило разлики.

„Карапетков извършва истинско престъпление, твърдейки в съда, че е направил внимателен сравнителен анализ на фотоматериалите от деня на ПТП и на това, което е видял по време на втория оглед, поискан от него, и не е установил разлика в хоризонталната маркировка“, каза Местан.

Той показа две снимки, като обясни, че на едната има маркировка, а на другата няма. По думите му кадърът без маркировка е направен в деня на катастрофата, а другият - при втория оглед.

Местан отхвърли твърденията за конфликт на интереси

Бившият политик коментира и тезата на адвокат Марковски за евентуален конфликт на интереси при вещото лице, изготвило повторната експертиза, назначена от съда.

Местан определи твърдението като манипулация и заяви, че неговият адвокат не е получавал частна консултация от вещо лице. По думите му документите по делото показвали, че именно другата страна е поискала такава консултация.

„Абсолютно несъстоятелна е тезата на господин Марковски за конфликт на интереси, заради който трябвало да бъде отведено вещото лице, което изготви повторната експертиза, назначена от съда. Изключително долнопробна манипулация, защото той каза, че някакво вещо лице, изготвило експертизата по делото за катастрофата край Загорско, е дало консултация на адвоката на подсъдимия. Моля ви, кажете ми, не останахте ли с впечатление, че е дал консултация на моя адвокат? Убеден съм, че 100% от вашите зрители останаха с впечатление, че той е дал консултация на мой адвокат. Това е груба лъжа. Моят адвокат не е получил никаква консултация от никакво вещо лице, нито пък аз“, заяви Местан.

Той допълни, че според него конфликт на интереси би могъл да има, ако вещото лице е работило за него преди изготвянето на експертизата и това би могло да го постави в зависимост.

„Вещото лице каза, че не е давал консултации и на тях. Но ако е давал консултации на тях, няма как да говорим за конфликт на интереси. Би трябвало аз да имам претенции за конфликт на интереси, а не те“, добави той.

Местан обвини бившето ръководство на ДПС в политическа поръчка

В края на участието си Местан отново отправи обвинения към проф. Карапетков и заяви, че експертизата му е дала основание на прокуратурата да повдигне обвинение срещу него.

„Господин Карапетков с тази експертиза, която е дълбоко фалшива и несъстоятелна, даде основание на прокурорите да ми повдигнат обвинение и по този начин стана съучастник – най-важният съучастник в политическата поръчка, която беше дадена от тогавашното ръководство на ДПС на разследващите органи, които намериха най-подходящия манипулатор на истината, за да се сдобият с основание за повдигане на обвинението“, заяви Лютви Местан.