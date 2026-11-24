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М инистерството на икономиката е предотвратило корупционни практики за 262 млн. евро, като е прекратило спорни договори и схеми за възлагане на обществени поръчки в публични предприятия. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, който представи мащабна структурна реформа във ведомството, предава NOVA.

По думите му 225 млн. евро са щели да бъдат възложени без конкурентна процедура на две строителни компании. Става дума за дейности, свързани с дружествата „Монтажи“ и „Иганово“, чиято дейност сега се прекратява заради установени практики на непрозрачно възлагане и разходване на публични средства.

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Пулев съобщи, че управителният съвет на „Иганово“ е получавал общо 105 000 евро годишно възнаграждения, въпреки че дружеството не е извършвало дейност. Министърът заяви, че с реформата се слага край на използването на публичните предприятия като черна касичка на предишните управляващи.

Сред прекратените спорни договори са и споразумения за над 500 000 евро за косене на асфалт през зимата. Спрени са и разходи за повече от 400 000 евро за командировки и автомобили. Друг случай е предвиждането на над 1,5 млн. евро за адвокатски и консултантски услуги към Държавната консолидационна компания, въпреки че в системата на министерството има над 100 юристи.

За това дали ще бъде търсена отговорност за тези практики Пулев коментира, че цялата документация е предоставена на компетентните органи. Той уточни, че въпросните средства не са били усвоени, тъй като договорите са прекратени.

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Реформата в Министерството на икономиката предвижда и преструктуриране на Държавната консолидационна компания чрез централизирано управление на административните дейности в публичните предприятия. Очакванията са това да намали административния персонал с над 70% и да спести повече от 3 млн. евро годишно. Планира се и обединяване на дружествата „Екоенерджи“ и „Екоинженеринг“.

Промените обхващат и самото министерство. Издръжката му е намалена с 37%, а служителите са с 42 по-малко. Предвижда се оптимизиране на общо 400 позиции в системата на публичните предприятия.

Пулев определи реформата като най-мащабната в Министерството на икономиката от 2014 г. насам. Той посочи, че паралелно с ограничаването на разходите се централизира и инвестиционната дейност, като отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции за годината и проекти за около 700 млн. евро, които се очаква да осигурят над 3500 работни места през 2027 и 2028 г.