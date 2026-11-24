М аскирани въоръжени лица влязоха в суперармаркет в колумбийския град Картахена и държат 25 души за заложници и искат 2 млн. долара откуп, съобщи местната полиция.
Президентът Абелардо де ла Есприеля заяви, че извършителите са "обикновени престъпници", които са се укрили в супермаркета след неуспешен опит да оберат инкасо автомобил.
"Бяха отвлечени 30 души, петима от които вече бяха освободени. Те са възрастни жени", добави Де ла Есприеля от град Вилявисенсио, цитиран от "Ройтерс". Той посети града след бомбена атака, извършена в него през нощта.
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"Задействан е целият ресурс на силите за сигурност, на място са разположени включително и специални части", увери президентът.
Armed gang members seize hostages at a shopping mall in Colombia and demand nearly $2 million in ransom Police and anti-kidnapping special forces have surrounded the supermarket. Snipers have been deployed in the area, and helicopters have been brought in. The military and navy are also taking part in the operation.— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026
Кризата със заложниците се разиграва в момент, когато Колумбия е изправена пред вълна от нападения срещу обекти на правителството, извършвани от бунтовнически групировки. През последните месеци насилието все по-често се пренася и в градските райони, отбелязва АП.
Разпространени в социалните мрежи кадри показват десетки хора, които бягат от супермаркет, разположен в търговски център в квартал "Кастеляна" в Картахена.
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Местни медии излъчиха и кадри на снайперисти, разположени върху близки сгради.
Картахена е една от основните туристически дестинации в Колумбия. Градът с около един милион жители е известен с добре запазената си архитектура от XVIII век и масивните каменни крепостни стени, изградени за защита от пиратски нападения.
Летището на Картахена временно преустанови работа днес заради случая, но впоследствие обяви в X, че дейността му постепенно се възстановява.
#Actualización | La operación aérea del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez comienza a restablecerse paulatinamente, tras las restricciones y desvíos de algunas aeronaves por el evento registrado en Éxito Castellana. Recomendamos consultar tu vuelo con tu aerolínea.— Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena (@aeroCTG) November 24, 2026