Държавни културни институти са завишавали броя на продадените билети и капацитета на залите, за да получават по-големи субсидии.

Във всички 18 проверени института са установени проблеми с контрола върху отчетените приходи и държавното финансиране.

Министерството на културата въвежда данните за субсидиите ръчно в Excel, без автоматизирана система за проверка.

Финансовият отчет на ведомството за 2025 г. получава отрицателно одитно мнение за трета поредна година.

В Родопския драматичен театър в Смолян одиторите не могат да потвърдят разходи за заплати и осигуровки за над 3,6 млн. лева заради липсваща счетоводна информация.

Държавни културни институти са отчитали завишен брой продадени билети и повече места от действителния капацитет на залите, за да получават по-големи държавни субсидии. В същото време Министерството на културата не разполага с необходимия административен и технически капацитет, за да контролира ефективно разходването на публичните средства за театри, опери и филхармонии.

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Това показват два одитни доклада на Сметната палата, приети през ноември 2026 г. Проверките обхващат управлението на публичните средства и дейността на ведомството за периода 2023-2025 г., както и годишния му финансов отчет за 2025 г.

Субсидии на доверие и ръчно въвеждане на данни в Excel

Според одиторите действащият модел за финансиране на държавните културни институти на базата на продадените билети не осигурява достатъчно ефективен контрол. Министерството разчита изцяло на справки, подавани от самите културни организации, без да разполага с необходимите механизми за проверка на достоверността на информацията.

Ведомството няма автоматизирана софтуерна система, а данните за субсидиите се въвеждат ръчно в обобщени Excel файлове. Това създава сериозен риск от грешки. Липсва и контрол в края на годината дали всички приходи от билети, въз основа на които са отпуснати субсидии, действително са преведени на министерството.

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Не е осигурен достатъчно ефективен контрол и върху спазването на изискванията за уреждане на авторските права и участието на минимум 50% собствен творчески състав в представленията.

В резултат Сметната палата не може да потвърди с достатъчна увереност, че всички приходи от билети, за които е предоставено държавно финансиране, отговарят на законовите изисквания.

Системни проблеми във всички 18 проверени културни института

В рамките на одита са проверени 18 държавни културни института, подбрани чрез анализ на риска и на случаен принцип. Одиторите са анализирали подробно отчетените приходи от продажба на билети през ноември на всяка от трите проверявани години - 2023, 2024 и 2025 г.

Проблеми със системата за контрол са установени във всичките 18 института. Нарушения, свързани с превишаване на капацитета на залите, лимитите за турнета и допустимите ценови прагове, са констатирани в Плевенската филхармония, Държавната опера в Русе и Театрално-музикалния и продуцентски център във Варна.

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Разминавания между заложените и отчетените субсидии и действително преведените на Министерството на културата суми са установени в Драматичния театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив, Театрално-музикалния и продуцентски център във Варна, Музикално-драматичния театър във Велико Търново, Софийската филхармония, Симфониета - Враца и Държавната опера в Пловдив.

При Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ в Плевен и Младежкия театър „Николай Бинев“ в София са открити несъответствия между официалните финансови отчети и справките, въз основа на които се определят субсидиите.

Неправомерно увеличаване на разходите за заплати и бонуси

Одиторите посочват четири основни причини за натрупването на задължения от държавните културни институти. Сред тях са неправомерното увеличаване на разходите за персонал и допълнителни възнаграждения, недостатъчният контрол от страна на Министерството на културата, забавените плащания и липсата на определени от ведомството лимити, както и пропуските в нормативната уредба.

Сред културните институти с най-големи задължения през проверявания период са Театрално-музикалният и продуцентски център във Варна, Държавната опера в Пловдив, Сатиричният театър „Алеко Константинов“, Държавната опера в Стара Загора, Драматичният театър в Пловдив, Театър „Българска армия“, Софийската опера и балет, Драматично-кукленият театър в Хасково и Младежкият театър в София.

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Пет смени на министри за три години и сериозно текучество в администрацията

Сметната палата констатира съществени слабости и в управлението на самото Министерство на културата. Липсва Национална стратегия за развитието на културата, както и достатъчно ясна връзка между дейността на държавните културни институти, техните репертоарни планове и националните цели в сектора.

През проверявания тригодишен период са извършени пет смени на министри, съпроводени от сериозни кадрови промени в администрацията. Прекратени са 164 трудови и служебни правоотношения, а нововъзникналите са 186.

Най-сериозно е текучеството именно в звената, отговорни за финансовото управление и сценичните изкуства. Не е осигурена и необходимата приемственост в работата им.

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Одиторите са установили още заемане на ръководни длъжности без конкурс, грешки при изчисляването на обезщетения и сключване на извънтрудови договори за дейности, които съвпадат със служебните задължения на щатни служители.

Според Сметната палата тези практики поставят под риск способността на министерството да изпълнява основните си функции.

За трета поредна година финансовият отчет на министерството получава отрицателна оценка

Отделният финансов одит на Министерството на културата за 2025 г. разкрива липсващи счетоводни документи, пропуски при инвентаризацията и грешки при отчитането на дълготрайни активи, субсидии и задължения.

Сметната палата изразява отрицателно одитно мнение, тъй като представеният годишен отчет не дава достоверна представа за финансовото състояние на ведомството.

Това е третата поредна година, в която министерството получава подобна оценка. При предишните два одита - за 2023 и 2024 г., документи и информация за управлението на бюджетната програма „Сценични изкуства“ са били предадени на прокуратурата заради съмнения за извършени престъпления.

Въпреки установените тогава нарушения и през 2025 г. не е въведена единна система за продажба на билети в държавните културни институти. Министерството не е изисквало и справки от билетните системи за всяко отделно представление, които да позволят проверка на отчетените приходи.

Театър без счетоводни документи: одиторите не могат да потвърдят разходи за над 3,6 млн. лева

Особено тревожни са констатациите за Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян, където тежките счетоводни пропуски, установени през предходните години, продължават да не бъдат отстранени.

На 27 септември 2024 г. прокуратурата в Пловдив е иззела компютърната техника, съдържаща счетоводните данни на театъра до 31 май 2023 г. Техниката е върната през 2025 г., но без налична счетоводна информация.

За периода от 1 юни 2023 г. до 31 август 2024 г. счетоводството е било възложено на външна кантора. При смяната на главния счетоводител през есента на 2024 г. обаче е установено, че счетоводната информация за този период изцяло липсва.

Не са открити действащи договори, регистри на договорите, първични счетоводни документи, договори с разпространители на билети, документи за разходи за външни услуги, както и документация за авторските права за 2022 г.

Новото ръководство на театъра е съставило инвентарната книга за 2024 г. въз основа на листове, намерени в кабинета на бившия директор, и информация, предоставена от Министерството на културата. Според одиторите това не е достатъчно, за да бъде гарантирана достоверността на данните.

През януари 2025 г. чрез частен съдебен изпълнител на театъра са предадени около 4000 PDF файла с информация за трудовите възнаграждения. Хронологичните счетоводни записвания обаче продължават да липсват.

В резултат проверяващите не могат да потвърдят разходи за заплати и осигуровки в размер на над 3,6 млн. лева, отчетени между 1 януари и 30 септември 2024 г.

Заради установените нарушения Сметната палата изпраща извлечения от одитния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Одиторите посочват необходимостта от актуализиране на механизма за държавно финансиране на културните институти и въвеждане на единна електронна система, в която да постъпват данните от електронните продажби на билети.