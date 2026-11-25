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Л идерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев разпространи пред медиите запис от заседание на Министерския съвет на 16 ноември, на който се чува премиерът Румен Радев да казва: „Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните“.

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

След това Василев обвини Радев, че е излъгал с твърдението си, че предупреждението на Европейската комисия за възможна глоба от 25 млн. евро не е свързано с политиките на настоящото правителство, а с решенията на предишните кабинети.

Според лидера на ПП това твърдение лесно може да бъде опровергано чрез годишните доклади на Европейската комисия. По думите му в тях няма данни за проблем със салдото на бюджета, започнала процедура за свръхдефицит или критики към България за недостатъчни мерки.

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„Там ясно се казва, че проблемът идва от това, че Бюджет 2026 г. не е направил достатъчно за свиване на дефицита“, заяви Асен Василев. Той припомни, че от ПП са предупредили за подобно развитие.

Василев: Бюджет 2027 ще ни доведе до рецесия

По думите на Василев проектобюджетът за 2027 г. е още по-лош, тъй като засяга основите на икономиката, инвестициите и потреблението. Според него заложените мерки могат да доведат страната до рецесия.

Асен Василев: Правителството е вредно за България

Лидерът на ПП смята, че бюджетът не може да бъде поправен в парламента, а трябва да бъде върнат в Министерството на финансите и преработен от друг финансов министър. Той заяви, че настоящият министър Гълъб Донев „очевидно не се справя с тази задача“.

Попитан дали настоява за оставката на Донев, Василев отговори, че от ПП са поискали това още преди месец.

„Радев е решил, че ще ползва Донев докрай, докато не му свали правителството“, заяви Асен Василев.