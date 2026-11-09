Любовен триъгълник, шпионаж и $4,5 трилиона: Какво знаем за скандала, който разтърси света на изкуствения интелект

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С ветът на високите технологии преживява най-големия си трус от десетилетия. Човекът, който лично превърна Nvidia от производител на видеокарти за компютърни игри в най-скъпата публична компания в света с пазарна оценка от невероятните 4,5 трилиона долара, попадна в капана на класически шпионски и личен скандал.

Дженсън Хуанг - работохолик, перфекционист и символ на глобалния бум на изкуствения интелект - публично призна, че е изневерил на съпругата си. Причината за разтърсващото разследване на борда на компанията обаче не е просто брачна изневяра, а самоличността на неговата любовница: китайската бизнес дама Алис Хуанг (известна в официалните регистри и като Хуанг Ле), за която американското разузнаване смята, че е работила под прикритие за Пекин.

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Личното признание: „Няма оправдание за това, което направих“

В неделя вечерта Дженсън Хуанг изпрати извънредно обръщение до целия персонал и борда на Nvidia, с което потвърди разкритията на New York Times:

„Няма никакво оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам. Моя отговорност е да ви служа и да бъда достоен за вашето доверие, а аз не успях да я изпълня. Обичам нашата страна и нашата компания и съм напълно отдаден на това да защитя Nvidia и националната сигурност на САЩ“.

Изповедта на 61-годишния магнат разруши с един удар внимателно градения в продължение на 30 години образ на „перфектния семеен мъж“.

Хуанг среща съпругата си Лори Милс още в началото на 80-те години в Орегонския щатски университет, където двамата са партньори в лабораторията по електроинженерство. Двамата се женят през 1985 г., имат две деца - Мадисън и Спенсър, които също работят в Nvidia - и управляват благотворителна фондация с активи за над 9 милиарда долара.

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За неговия биограф и за анализаторите в Силициевата долина тази драма е шокиращо „старомодна“ - човекът, направил състояние от най-сложните алгоритми на планетата, се срина не заради технологичен хак, а следвайки чувствата си.

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Разследването придобива плашещи геополитически размери заради връзката на Алис Хуанг с компанията Megaspeed.

Базираният в Сингапур гигант за дата центрове е купувач №1 на Nvidia в Югоизточна Азия, като само за последните две години е закупил чипове за 4,8 милиарда долара. Американските власти обаче отдавна разследват Megaspeed за тайни схеми, чрез които най-съвременните AI чипове се пренасочват към Китай в заобикаляне на американските търговски санкции.

Проверка на BBC в регистрите на Сингапур показва, че именно заподозряната като шпионка Алис Хуанг е била управляващ директор на Megaspeed до края на 2023 г., преди внезапно да предаде поста на сингапуреца Тан Йонг Понг. Репортери на медията откриха официалния му адрес - общински апартамент в Източен Сингапур, където негова роднина заяви, че той от години живее... в Китай.

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Конгресът на САЩ вече реагира светкавично. Трима председатели на ключови комисии в Камарата на представителите - по външни работи, за Китай и за разузнаването - изпратиха ултимативно писмо до Дженсън Хуанг да се яви на закрити изслушвания на 18 ноември, за да даде обяснения какви технологични тайни са изтекли към Пекин.

Реакцията на Тръмп и пазарната паника

Скандалът избухна в изключително деликатен момент за световната икономика и политика:

Предстоящата среща на върха: Идната седмица американският президент Доналд Тръмп заминава за Китай за ключови преговори със Си Дзинпин относно търговската война и митата. Спорът за достъпа на Пекин до микрочиповете на Nvidia е сред основните точки на сблъсък.

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Думите на Тръмп: Запитан от журналисти дали е трябвало да действа по-рано, след като бе съобщено, че е получавал разузнавателни доклади за шпионажа още миналата година, Тръмп каза: „Не мисля. Знам само, че той е страхотен човек и направи невероятни неща за страната ни, но човек никога не знае какво наистина се случва“.

Пазарен трус: Новината за разследването веднага прати акциите на Nvidia надолу с над 4% в предборсовата търговия в Ню Йорк, тласкайки целия технологичен индекс към срив. Тъй като Nvidia е основна част от редица глобални пенсионни фондове, милиони вложители по света са изложени на риск.

В същото време китайското външно министерство и държавният вестник Global Times определиха обвиненията като „безпочвена параноя и очерняща кампания“, задавайки въпроса кой зад кулисите цели да саботира диалога между двете суперсили.

Кой ще управлява империята за $4,5 трилиона?

Въпреки че бордът на директорите обяви, че Дженсън Хуанг продължава да изпълнява задълженията си и няма доказателства корпоративни тайни да са откраднати, в Силициевата долина вече спешно се обсъжда въпросът с унаследяването:

Семейната линия: Децата на Хуанг - Спенсър и Мадисън, както и зет му Нико Капрез, работят във фирмата. Наскоро обаче самият той заяви пред Bloomberg, че децата му „ще трябва сами да си извоюват поста, а не да го получат наготово“.

Вътрешните фаворити: Като евентуални наследници се сочат Иън Бък (създателят на платформата CUDA, която даде предимството на Nvidia в AI), Брайън Катанзаро (ръководител на генеративния AI), финансовият директор Колет Крес и дългогодишният съюзник на Хуанг - Джей Пури.

Дали 61-годишният визионер ще успее да оцелее след най-голямата буря в кариерата си, предстои да разберем. Едно е сигурно: сблъсъкът между личната драма, суперкомпютрите и геополитическия шпионаж превърна историята на Nvidia в истински трилър.