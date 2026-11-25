Екип на Националния превантивен механизъм установил случай на физическо насилие над дете с увреждания в държавен център в Кюстендил.

Според доклада психолог е скубал, ритал и влачил детето по земята.

Инцидентът е от 24 октомври 2025 г., а на 1 декември служителят е наказан единствено със „забележка“.

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Районната прокуратура в Кюстендил и настоява за спешна проверка.

Инспекцията е установила още кадрови дефицит, честа смяна на психолози, лош психосоциален климат и проблеми със сигурността и материалната база.

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Районната прокуратура в Кюстендил с искане за спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавен център за специализирана грижа. При внезапна проверка екип на Националния превантивен механизъм установил, че психолог е скубал, ритал и влачил по земята едно от децата.

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Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Случаят е от 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември същата година на служителя е наложено най-лекото дисциплинарно наказание, предвидено в Кодекса на труда – „забележка“.

В доклада си омбудсманът посочва, че подобно отношение към деца с увреждания от страна на служители в държавни институции може да бъде определено като жестоко, нечовешко и унизително съгласно международната Конвенция против изтезанията.

Случаят поставя въпроса не само за отговорността на конкретния служител, но и за контрола върху институциите, които трябва да осигуряват специализирана грижа и защита на деца в уязвимо положение.

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Не е ясно дали компетентните органи са били уведомени

При инспекцията не е изяснено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил компетентните органи за инцидента. Липсват и адекватни последващи мерки за преодоляване на напрежението и оказване на подкрепа на децата и персонала.

Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Омбудсманът настоява да бъде установено дали органите за закрила на детето са получили информация за случая от октомври 2025 г. Според констатациите в доклада обстоятелствата около инцидента и реакцията на отговорните институции трябва да бъдат изяснени.

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Сериозни кадрови и управленски проблеми в центъра

Центърът в Кюстендил е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него са настанени осем деца, с което капацитетът му е напълно запълнен.

Проверката разкрива сериозни проблеми с кадровото обезпечаване и управлението на институцията. От предвидените 40 щатни бройки са разкрити 39, но незаети остават няколко ключови позиции – за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит в работата с деца с психиатрични заболявания и поведенчески затруднения.

Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Експертите определят психосоциалния климат в институцията като „изключително лош“. Според констатациите това се отразява пряко върху здравето и поведението на настанените деца.

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Проблеми със сигурността и условията за живот

Инспекцията е установила и недостатъци в материалната база и организацията на сигурността. Сред тях са теч в сградата, необходимост от укрепване на оградата, липса на жива охрана и на служебен автомобил.

Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Констатирано е и нарушение на нормативните изисквания, свързано с това, че децата не получават средства за джобни разходи.

Според доклада тези проблеми допълнително затрудняват работата на институцията и създават риск за качеството на грижата, която получават настанените деца.

Омбудсманът настоява за проверки в два центъра

Освен прокурорска проверка по случая с насилието Велислава Делчева настоява Министерството на здравеопазването да извърши цялостна инспекция на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил. Проверката трябва да обхване и работата на директора, както и начина, по който се подбира персоналът.

За комплексни проверки на двете институции са призовани също Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Източник: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Сред препоръките на омбудсмана са спешно обучение на служителите за предотвратяване на агресия, овладяване на кризисни ситуации и работа с деца, преживели травми.

Делчева настоява още за подобряване на битовите условия и сигурността в центровете, както и за гарантиране на правата на настанените деца.