„Булгаргаз“ иска признаване на задължения по 39 неплатени фактури за общо 301,9 млн. евро.

Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., а погасителната давност за вземанията изтича през 2027 г.

Общият дълг на „Топлофикация София“ към обществения доставчик вече достига 971 млн. евро.

Ако не бъде постигнато споразумение до 31 декември 2026 г., „Булгаргаз“ ще започне поетапно да предявява съдебни искове.

„Булгаргаз“ ЕАД изпрати писмо до „Топлофикация София“ ЕАД и до всички компетентни институции, с което настоява двете дружества да подпишат до 31 декември 2026 г. споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури. Общата им стойност е 301 942 297,70 евро.

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Фактурите са за природен газ, доставен през 2024 г., а сроковете на погасителната давност за вземанията по тях изтичат през 2027 г. Към момента общият дълг на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ възлиза на 971 млн. евро.

С подписването на споразумението столичното топлофикационно дружество трябва изрично да признае задълженията си. Така ще бъде прекъсната погасителната давност, посочват от „Булгаргаз“.

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От обществения доставчик определят писмото като последна покана за извънсъдебно уреждане на задълженията. Ако споразумението не бъде подписано до края на годината, компанията ще пристъпи към поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията си.

Според „Булгаргаз“ това ще доведе до допълнителни съдебни разноски за сметка на „Топлофикация София“, които ще надхвърлят 12 млн. евро.

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Искат информация за финансовото състояние на дружеството

В писмото си „Булгаргаз“ отново настоява до 5 декември 2026 г. да получи пълна информация за финансовото и ликвидното състояние на „Топлофикация София“.

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Изискваните данни включват 13-седмична прогноза за паричните потоци на дружеството, както и уточнен график на плащанията.

От обществения доставчик посочват, че са поискали тази информация с писмо преди повече от месец, но до момента не са получили отговор.