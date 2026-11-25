Слухове за 20 000 евро и натиск за проекти: Благомир Коцев за отстраняването си като кмет на Варна

В Международния ден за елиминиране на насилието над жени в шест града в България ще се проведе протестно шествие под надслов „Нито една повече“.

Йотова: Домашното насилие и насилието над жени е спешен обществен проблем

Организаторите настояват във всяка област на страната да бъде изграден кризисен център за пострадали от насилие. Сред основните им искания са още прилагане на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие, осигуряване на достъпна правна и психологическа помощ за пострадалите, както и предприемане на повече мерки за предотвратяване на насилието, предава NOVA.

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

По повод международния ден президентът Илияна Йотова призова за активна и последователна борба с насилието над жени. В публикация във Facebook тя подчерта, че мълчанието и бездействието дават сила на насилниците.

„Всеки ден трябва да говорим, да се борим, да осъждаме, да наказваме насилието срещу жени. В днешния международен ден срещу насилието над жени трябва с още по-висок глас и категорично да заявим, че мълчанието и бездействието дават сили на насилниците“, написа държавният глава.

„Проблемът не е личен, той е обществен – тежка диагноза за обществото и държавата ни, които не успяват да намерят работещите мерки“, подчерта Йотова.

Протест в София за правата на жените

Според нея борбата с насилието минава през възпитанието, образованието и ефективните наказателни механизми. В нея трябва да участват както държавата със своите инструменти, така и неправителственият сектор със своя опит и експертиза.

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Президентът акцентира и върху отговорността на всеки човек да показва нетърпимост към всички форми на насилие.

В публикацията си Йотова обръща внимание и на трудностите, пред които са изправени жените, подложени на насилие, и на причините, поради които често не търсят помощ.

Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо

„Само очите ѝ може да издават, че е подложена на насилие. Белезите може да са в душата ѝ. Белезите може да са физически. Тя може да е приятелката, съседката, колежката. Може да е непознатата жена, която се страхува или срамува, мълчаливо се опитва да лекува раните си и да бъде силна – заради децата, заради обществото, което ще я сочи с пръст. Сама, затворена в порочния кръг на насилието и сподавените сълзи…“, пише още президентът.