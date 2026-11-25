В нощта на 24 срещу 25 ноември небето беше озарено от т.нар. Боброва суперлуна, която изглеждаше забележимо по-голяма и по-ярка от обикновено. Ако сте пропуснали пика ѝ снощи, добрата новина е, че дискът на Луната ще остане впечатляващ и тази вечер (25 ноември), както и в нощта срещу 26 ноември, съобщава EuroNews.

Ноемврийското пълнолуние традиционно носи името „Боброва луна“ - прозвище, свързано с периода от годината, в който бобрите активно строят бентове и събират запаси от храна преди зимата.

Какво представлява суперлуната?

Суперлуна се наблюдава, когато пълнолунието съвпадне с момента, в който Луната е в или близо до най-близката си точка до Земята (перигей). Това се случва, защото орбитата на естествения ни спътник не е идеален кръг, а леко издължена елипса.

При суперлуна спътникът ни може да изглежда с до 14% по-голям и с 30% по-ярък в сравнение с пълнолуние в най-далечната точка от орбитата му (апогей). Допълнителен визуален ефект дава и т.нар. „лунна илюзия“ – при изгрев и залез, когато е ниско над хоризонта, Луната изглежда още по-внушителна за човешкото око.

Кога да очакваме следващата суперлуна?

Поради особеностите на лунния цикъл суперлуните обикновено се появяват на серии от по четири или пет поредни месеца.

November's full moon, known as the beaver moon, is seen rising above the Parthenon temple of Acropolis in Athens on Tuesday night, treating locals and visitors to a spectacular sight. https://t.co/bM8ViIn7GN https://t.co/XFdbQqbaRM — ABC News (@ABC) November 25, 2026

Току-що отминалата Боброва суперлуна беше предпоследната за 2026 г. Последната суперлуна за годината ще бъде особено символична - тя ще изгрее на 24 декември (Бъдни вечер). След това ни очакват още две суперлуни в началото на новата година:

на 22 януари 2027 г.;

на 20 февруари 2027 г.

Как суперлуната влияе на приливите?

Приливите и отливите се формират от гравитационното привличане на Слънцето и Луната върху океаните. Когато Луната е по-близо до Земята, нейното притегляне е малко по-силно, но само по себе си това добавя едва няколко сантиметра към нивото на водата.

Tonight belongs to the Beaver Supermoon ✨🌕 https://t.co/HXvQGEPnJa — 𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮𝓼𝓪 🌹🇺🇸🇮🇹 (@Teetee_1029) November 25, 2026

Когато обаче при пълнолуние се комбинира и гравитацията на Слънцето, се образуват особено високи приливи. Именно това явление доведе до предупреждения за потенциално опасни високи вълни и наводнения по западното крайбрежие на САЩ, като в района на залива на Сан Франциско нивото на водата достигна близо метър над обичайното.