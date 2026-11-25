К итайският производител на телекомуникационно оборудване Huawei беше признат за виновен във вторник по мащабно наказателно дело в САЩ по обвинения, че е крал търговски тайни от американски компании и е заблуждавал банки относно бизнеса си в Иран, съобщава The Guardian.

Федерално жури в Бруклин призна компанията за виновна по 10 от общо 12 повдигнати обвинения, сред които банкова измама, заговор за кражба на търговски тайни и заговор за измама на Съединените щати. Технологичният гигант беше оправдан единствено по обвинението в заговор за рекет, според което е действал като престъпна организация.

„Нито един човек или компания не е над закона. В продължение на десетилетия Huawei и три нейни дъщерни дружества са водили бизнеса си в Съединените щати на базата на лъжи и кражби“, заяви главният прокурор на САЩ Тод Бланш след присъдата.

От Huawei отговориха с официална позиция, че обвиненията, по които компанията е осъдена, нямат правно основание и обявиха, че ще предприемат „всички необходими правни действия, за да защитят правата и интересите си“.

Jury finds Chinese tech giant Huawei guilty of conspiracy to steal trade secrets https://t.co/Tz5xGqKbAY https://t.co/0gobg3VxCT — New York Post (@nypost) November 24, 2026

От ареста на „принцесата на Huawei“ до черния списък

Делото започна през 2018 г., а година по-късно американското правителство включи Huawei в търговски черен списък, ограничавайки достъпа ѝ до американски технологии. Случаят предизвика и сериозна дипломатическа криза между САЩ, Китай и Канада през декември 2018 г., когато в Канада по американска заповед беше задържана финансовият директор и дъщеря на основателя на компанията – Мън Уанджоу.

Тя беше обвинена, че е подвела банкер от HSBC относно дейността на Huawei в Иран, за да може компанията да прехвърля долари в нарушение на американските санкции. След близо тригодишна битка срещу екстрадицията в САЩ, Мън сключи споразумение за отложено наказателно преследване, обвиненията срещу нея бяха свалени и тя се завърна в Китай като героиня.

Chinese tech giant Huawei is guilty of conspiracy to steal trade secrets, US jury finds https://t.co/k4hQBE25BI — Chicago Tribune (@chicagotribune) November 24, 2026

Какво показаха доказателствата в съда?

Процесът продължи повече от два месеца, като прокуратурата призова над 60 свидетели, а защитата – 15. Според обвинението Huawei е заблуждавала банките HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas за сделките си в Иран, а през 2020 г. бяха добавени и обвинения за системна кражба на технологии в продължение на две десетилетия:

кражба на изходен код за рутери от Cisco Systems;

кражба на антенна технология от Quintel;

опит за достъп до разработка на полупроводниковата компания CNEX;

кадри от видеозапис, на които според прокуратурата служител на Huawei прибира част от тестов робот на T-Mobile в раницата си, както и случай с инженер, промъкнал се в щанд на Fujitsu на изложение, за да снима устройство.

Защитата на Huawei контрира, че банките са знаели за бизнеса на компанията в Иран, а адвокат Брайън Хебърлиг обвини прокурорите, че са подбрали изолирани инциденти, за да изградят теза за 20-годишен заговор.

Въпреки дългогодишния натиск от Вашингтон, експерти отбелязват, че делото не е подкопало бизнеса на Huawei - компанията с над 200 000 служители в около 170 държави се преориентира и се превърна в ключов играч в стремежа на Китай към лидерство в сферата на изкуствения интелект.