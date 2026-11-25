Б ившата учителка по музика на Тейлър Суифт се противопостави на критичния материал на списание Vanity Fair за поп звездата, като заяви, че коментарите ѝ са били извадени от контекста.

Шарън Луйбен, която е преподавала на 36-годишната Суифт в седми и осми клас в гимназията „Уайомисинг Ериа“ в Пенсилвания, настоя, че е казвала само положителни неща за бившата си ученичка, пише Page Six.

„Всичко, което казах, беше положително“, заяви пенсионираната вече преподавателка пред изданието TMZ във вторник, описвайки Суифт като „невероятна ученичка“.

Дългогодишната учителка, която познавала и родителите на Суифт покрай църквата и местната общност, сподели, че те са били „много мили и активни в нашата общност“.

Taylor Swift’s former teacher Sharon Luyben claims Vanity Fair hit piece took her words out of context https://t.co/OJPtO61aOz https://t.co/UYFFVBQiel — Page Six (@PageSix) November 25, 2026

Статията на Vanity Fair, публикувана в понеделник и написана от Мей Джонг, носи заглавието „Вдъхновителката“ (The Mastermind) и включва само един коментар от Луйбен – такъв, който оспорва спомените на изпълнителката на „Shake It Off“, че е била отхвърлена от съучениците си.

В интервю пред Кейти Курик през 2009 г. Суифт си спомни, че съучениците ѝ ставали и премествали таблите си с обяд, когато тя се опитвала да седне при тях.

„Това не беше вярно. В прогимназията имахме фиксирани места“, каза Луйбен пред списанието.

Друг бивш ученик подкрепи твърдението на Луйбен в статията, докато втори заяви, че не си спомня.

Луйбен, която е преподавала в гимназията „Уайомисинг Ериа“ в продължение на 34 години, не е единственият човек от детството на Суифт, който проговори, след като профилът предизвика вълна от негативни реакции в интернет.

Ариел Пепърс, която също е учила в това училище, се защити във вторник, след като се сблъска с критики заради споделените си спомени за Суифт.

🗣️ Taylor Swift's former music teacher speaks out after Vanity Fair comments. Exclusive: https://t.co/ph972IScGc https://t.co/o5QFboRUYL — TMZ (@TMZ) November 24, 2026

Пепърс, която е с година по-малка от звездата, си спомни как е завиждала на колекцията от ботуши тип „ъг“ (Ugg) на Суифт, отбелязвайки, че тя е имала „кафявите, черните, сините“, докато нейното собствено семейство не е можело да си позволи нито един чифт по онова време.

„Споделих с репортера съвсем обикновен детски спомен за училището и за това какво са можели да си позволят различните семейства тогава. Не е било замислено като атака срещу когото и да било“, заяви Пепърс пред TMZ.

„Фокусирана съм върху собствения си живот, отглеждането на дъщерите ми близначки, работата и преследването на собствените ми музикални цели под псевдонима A. Star. Пожелавам на Тейлър Суифт още много успехи“, добави тя.

Историята на Vanity Fair привлече вниманието с унищожителния си портрет на носителката на „Грами“, поставяйки под въпрос грижливо изградения ѝ имидж на „гривни на приятелството, кралица на бала, Мис Американа“.

Материалът, базиран на интервюта с над 100 души от живота на Суифт, повечето от които са останали анонимни, описва певицата като „комбинация от жертва и насилник“ и я сравнява с Реджина Джордж – гимназиалната побойничка, изиграна от Рейчъл Макадамс във филма „Гадни момичета“ от 2004 г.

Междувременно отзвукът от публикацията достигна и до висшите етажи на „Конде Наст“ – компанията майка на Vanity Fair.

Taylor Swift labeled a ‘bully’ by her former classmate in savage Vanity Fair takedown https://t.co/KwpjvfE4SE https://t.co/8rpXBNuSKa — Page Six (@PageSix) November 23, 2026

Източник, запознат със ситуацията, сподели пред Page Six, че главната редакторка на Vogue Анна Уинтур не иска да има нищо общо с този скандал и че служителите са поставили под въпрос решението на списанието да публикува толкова уронващ престижа профил на една от най-големите поп звезди в света.

Източникът твърди още, че новият ръководител на редакционното съдържание във Vogue Клое Мал е останала недоволна от решението, смятайки, че „няма нищо съществено“, което да оправдае подобна история.

Говорител на Vogue и Уинтур обаче отрече твърденията за вътрешно напрежение, заявявайки пред Page Six: „В нищо от това няма никаква истина“.