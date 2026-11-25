С лед безспорния успех на първите две книги от поредицата „Да хванеш гората“, журналистът и водещ на едноименното предаване по NOVA Галя Щърбева събира в ново издание вълнуващи срещи и маршрути, посветени на природата, традициите и споделеното време между родители и деца.

„Тук събрахме историите на героите от предаването, които създадоха невероятни кътчета из цяла България, подходящи за малки и големи, изпълнени с много любов, емоции и творчество. Места, които не само приютяват в прегръдките си, но и възпитават отношение към природата, към родината, към бъдещето, което оставяме за децата си. Тук малки и големи се учат на въображение, но и на смирение, на труд и на успокоение, на чистота в отношенията и връщане назад към основните човешки принципи, които все повече избледняват в технологичното ни съвремие“, споделя Галя Щърбева.

Заедно с премиерата на книгата, на 28 и 29 ноември в градината на хотел Хилтън между 10:00 ч. и 17:00 ч. ще се проведе занаятчийски базар с продукти на герои от предаването „Да хванеш гората“.

От допира с природата и животните до възраждането на древни занаяти, които пробуждат искрицата на родовата памет – тези места дават мощен импулс, който повлича по пътя към гората и обещава незаменими изживявания за цялото семейство. Не ги пропускайте“, допълва още авторът на книгата.

Третата книга „Да хванеш гората“ може да бъде открита в книжарниците от 26 ноември.