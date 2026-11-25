З а много онкоболни пациенти медикаментът Keytruda се превърна в спасение, доказвайки своята ефективност при лечението на над 20 вида рак. Иновацията, която трансформира прилагането му от бавна венозна инфузия в бърза инжекция, обаче, е разработена на едно неочаквано място – в Космоса.

Първоначално лекарството се е прилагало венозно на всеки три до шест седмици в процедура, продължаваща над 30 минути. Сега, благодарение на научен пробив, е достатъчна бърза инжекция. „Можете да я получите в лекарски кабинет за по-малко от пет минути. Това намалява разходите за прилагане наполовина, като същевременно подобрява придържането към терапията и качеството на живот“, обяснява Пол Райхерт, един от учените от фармацевтичната компания Merck & Co, работил по подобряването на доставката на пембролизумаб, активната съставка в Keytruda. Малко известен факт е, че тази иновация е плод на изследвания в орбита, съобщава Newsweek.

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„Те изпратиха формула на Keytruda на Международната космическа станция, проведоха изследвания и откриха, че могат да получат по-чиста форма на лекарството, с по-добра кристална структура, по-хомогенна, което им позволи да го превърнат от венозен медикамент в инжекция“, казва Ариел Екблоу, главен изпълнителен директор и съосновател на Aurelia Institute. Според нея това е само едно от многото обещания за това как различната среда в Космоса може да отключи нови иновации в полза на човечеството. Финалната граница се превръща в новия производствен цех.

Отсъствието на гравитация предлага уникална среда за изследвания. В условия на микрогравитация, както е на борда на МКС, изчезват ефекти като конвекция и седиментация, които на Земята карат по-тежките молекули да се утаяват. Това означава, че в Космоса кристалите могат да се образуват по-хомогенно и с по-малко несъвършенства. „Това е важно не само за производството на лекарства, но и води до подобряване на формулата“, казва д-р Майкъл Робъртс, главен учен в Националната лаборатория на Международната космическа станция.

На Земята гравитацията принуждава клетките да се утаяват и разстилат в петриеви панички. В Космоса тези физически ограничения изчезват и се създава 3D структура, в която клетките се самоорганизират, за да образуват органоиди – тъканни култури, които имитират органи. Този процес е критичен, за да се разбере как лекарствата могат да бъдат произвеждани по-добре, тъй като кристалите могат да бъдат изследвани в Космоса, стабилизирани и върнати на Земята за подобряване на формулите.

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Националната лаборатория на МКС работи съвместно с НАСА и други правителствени органи, както и с фармацевтични компании и стартъпи. Уникалната лаборатория в микрогравитация е била домакин на над 4000 експеримента от около 5000 изследователи от повече от 110 държави. Дженифър Бъкли, главен учен в програмата на НАСА за ниска околоземна орбита, заявява: „НАСА използва космическата станция като полигон за иновации, за да отвори вратата към повече възможности за биофармацевтични изследвания и разработки, които не са налични на Земята“.

Уроците, научени от експериментите с Keytruda, са вдъхновили и други изследователи. Д-р Арун Шарма, биолог по стволови клетки в Cedars-Sinai, ръководи проекти в Космоса от десетилетие. Неговата лаборатория сега изучава как лекарства срещу рак могат да увредят сърцето на Земята, като използва ниска гравитация за създаване на триизмерни органоиди. „Интересуваме се не само как да моделираме въздействието на Космоса върху човешкото тяло, но и от концепцията за биопроизводство в Космоса“, казва Шарма.

Всичко това обаче има своята цена. Достъпът до Космоса остава изключително скъп, като годишната поддръжка на МКС струва около 4.1 милиарда долара, или 16% от общия бюджет на НАСА. С планираното извеждане от експлоатация на МКС през 2030 г., редица частни компании се надпреварват да запълнят тази ниша. Това бележи критичен повратен момент за индустрията на космическите изследвания и производство.

Компании като SpaceX на Илон Мъск поставиха началото на нова ера, в която частни фирми действат като „космически таксита“ за институции, желаещи да провеждат изследвания в орбита. Ариел Екблоу нарича това „прехвърляне на тежката индустрия извън света“ (off-worlding), което според нея ще се разгърне през 40-те години на този век. Една от водещите компании в тази област е Varda, базирана в Калифорния аерокосмическа и биотехнологична компания, която предлага производство в Космоса чрез автоматизирани сателити с вградени капсули за връщане на материалите на Земята.

„Ние не отиваме там, за да бъде по-евтино, а защото Космосът предлага решение на проблем, който не можем да решим достатъчно добре на Земята“, казва Майкъл Райли, главен стратегически директор на Varda. През октомври Varda изстреля превозно средство в орбита със смес от течности и активна фармацевтична съставка, за да определи дали микрогравитацията може да подобри разтворимостта на клас лекарства срещу рак, известни като PROTACs.

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Друг ключов играч е компанията Vast, която планира да изстреля първата си комерсиална космическа станция, Haven-1, през 2027 г. Тя ще остане в орбита три години и ще включва лаборатория, обслужваща както приоритетите на НАСА, така и други изследователски клиенти. „Във Vast ще можем да приоритизираме... клиентите ще определят прецедента и ще могат да летят по-често и по-скоро, ако направят своята наука приоритет за нас“, обяснява главният учен Мег Еверет, която преди това е работила в НАСА.

Следващите няколко години ще бъдат решаващи, тъй като комерсиалните възможности нарастват заедно с разширяването на изкуствения интелект и автоматизацията. Майкъл Райли от Varda очаква първите произведени в Космоса лекарства да влязат в клинични изпитвания през следващите пет години и да достигнат пазара в рамките на десетилетие. Пол Райхерт, който сега е консултант по формулиране на лекарства в микрогравитация, обаче предупреждава срещу прекалено бързите очаквания за мащабиране.

„Лекарство като пембролизумаб (Keytruda) се произвежда в тонове годишно... ще бъде много трудно това производство да се мащабира в Космоса“, казва той. Въпреки това, за редки заболявания, при които популацията е сравнително малка, производството на специализирани лекарства в Космоса би било напълно подходящо. „Това е уникална възможност за човечеството. Идеята, че е извън тази Земя, отваря съзнанието на хората по различен начин. Надявам се, че работата, която се извършва сега, ще позволи... по-нататъшни изследвания, които ще помогнат на човечеството“, заключава Райхерт.