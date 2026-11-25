Б ългарската радиофармацевтична компания вече произвежда Галий-68 PSMA в над 200 пъти по-големи количества от традиционния метод. В рамките на една производствена сесия за около пет часа и половина, до 100 пациенти могат да се изследват. За сравнение - общо три болници в България произвеждат сами Галий-68 PSMA, но те успяват да извлекат субстанция, достатъчна само за двама пациенти в рамката на сесия. Инж. Ивайло Батинков, основател на компанията, разказва как това може да елиминира чакането за изследване от месеци - което е ключово при онкозаболяванията. Пробивът на българската компания беше представен на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация по нуклеарна медицина във Виена през октомври.

Около 5000 мъже в България научават всяка година, че имат рак на простатата. Много от тях обаче чакат два-три месеца за изследване, което показва дали болестта е дала разсейки. От тази информация зависи цялото лечение. Българска компания смята, че вече има решение на проблема.

Българската радиофармацевтична компания успя да произведе в промишлени количества Галий-68 PSMA. Това е радиофармацевтик, който се използва при диагностиката на рак на простатата. Едно производство в циклотрона на компанията стига за около 100 пациенти, а при досегашния метод една сесия стига за двама. Подробности разказа инж. Ивайло Батинков в интервю за бизнес медията BISS.bg.

Над 200 пъти повече от традиционния метод

Досега Галий-68 у нас се получава от т.нар. генератори. Само три болници в страната го произвеждат сами и от една сесия извличат вещество за двама пациенти. След това специализиран персонал маркира дозите със скъпо оборудване. „Хем е скъпо, хем е трудоемко, но беше единственият възможен вариант“, обяснява Батинков.

С циклотрона компанията е получила 200 гигабекерела, а от един генератор се получават 0,7 гигабекерела. Истинското предизвикателство обаче е било друго. Изотопът трябвало да се свърже с пептида PSMA в стерилна фармацевтична среда, а след това да се докаже, че препаратът остава стабилен 5 часа и половина. Именно този резултат компанията представи наскоро на Световния конгрес.

„В повечето държави никого не го е интересувало колко часа е стабилен, защото го използват веднага, но го правят в много малки количества“, казва Батинков. По-дългата стабилност обаче позволява препаратът да стигне до болници в цялата страна. По думите на Батинков циклотронът „не е случайно поставен по средата“ на България. Така компанията може да доставя на всяка болница, която прояви интерес.

От месеци чакане до седмица

Освен новодиагностицираните, пациентите с рак на простатата трябва да се проследяват редовно. По изчисления на компанията около 18 000 души у нас имат нужда от изследването всяка година. Сегашните три болници с по две дози на ден могат да направят около 1200–1500 изследвания годишно.

„Виждате как 16-17 хиляди души остават недиагностицирани или чакат прекалено дълго време“, казва Батинков. Според данните на компанията от други болници сега чакането е между два и три месеца. Ако всички нуждаещи се потърсят изследването, то би стигнало от шест месеца до година.

Затова лекарите често са принудени да започват лечение на сляпо. Правят биопсия и ядрено-магнитен резонанс, но не виждат дали има разсейки. А когато има разсейки, към пациента се подхожда по съвсем различен начин.

Целта на компанията е листите на чакащите да изчезнат и изследването да се прави до седмица-две. „Много е тежко да кажеш на един пациент: „Ела след 3 месеца“, казва Батинков. Той призовава повече болници да се включат във веригата на доставки.

„Много е мъжко да отидеш да се прегледаш“

Ноември е месецът на мъжкото здраве, известен с кампанията „Мовембър“. По този повод компанията е направила некомерсиална кампания с видеа, които насърчават мъжете да се изследват. Батинков съветва всеки да отиде при личния си лекар и да си направи изследвания. „Инвестицията в тези изследвания е също инвестиция за децата и роднините ни, които имат нужда от нас“, казва той.

Алцхаймер, сърдечни изследвания и медицински туризъм

Проектът е започнал преди четири години, а реалните доставки тръгнаха наскоро. Батинков е убеден, че на Балканите и в съседните страни на север няма толкова модерен циклотрон, „може би чак до Виена и Германия“.

Според него това отваря вратата за медицински туризъм. Дори в Турция Галий-68 PSMA все още се произвежда с генератори и там недостигът е огромен. Заради ограничената стабилност препаратът не може да се изнася надалеч. Пациенти от чужбина обаче могат да идват за изследването в България.

Освен Галий-68 PSMA циклотронът може да произвежда още три-четири вида Галий-68 с други пептиди. Компанията разработва и радиофармацевтик за ранна диагностика на Алцхаймер. Подготвя също кардиологично изследване с радиоизотопа флурпиридаз, което показва как се кръвоснабдява сърдечният мускул.

Първо българският пазар, после може би борсата

Засега компанията не бърза да излиза на външни пазари. „Ще излезем на външните пазари тогава, когато задоволим нашия пазар“, казва Батинков. Той определя себе си и партньорите си от Панагюрище като патриоти.

Екипът включва ядрен химик и инженери, които поддържат циклотрона. Младите специалисти, обучени от компанията, са от района на Панагюрище и Пазарджик.

Компанията вече има патенти и досие на едно лекарство, а предстои да пусне и други. За да финансира развитието си, Батинков не изключва листване на Българската фондова борса. Той даде за пример български компании, които предпочитат да се листват на чуждестранни борси и заяви, че излизането на Българската фондова борса би било естествена стъпка в развитието на неговата компания.

Целия разговор с инж. Ивайло Батинков можете да гледате в YouTube канала на BISS.bg.